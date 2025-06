YouTube: Google geht massiv gegen Werbeblocker vor – Nutzer werden gebremst oder ausgesperrt

Google hat den Werbeblockern auf der Videoplattform YouTube schon vor längerer Zeit den Kampf angesagt und hat in den letzten Wochen den Druck ein weiteres Mal erhöht. Zum einen hat man die Erkennung der Werbeblocker weiter verschärft, um diese auszusperren, und auf der anderen Seite macht man den Nutzern solcher Software mit deutlich längeren Ladezeiten die Plattform madig.



Google geht seit langer Zeit aktiv gegen Werbeblocker auf YouTube vor, was natürlich von Beginn an für Diskussionen gesorgt hat. Doch die Empörung ist leiser geworden, viele Nutzer können diesen Schritt mittlerweile verstehen und manch einer wird die Gängelei der Werbeblocker-Nutzer sicherlich auch schon feiern. Verständlich, denn immerhin ist es diese Nutzergruppe, die das Ganze erst eskalieren ließ – nicht nur auf YouTube. Jetzt geht Google noch schärfer vor.

Noch mehr Werbeblocker-Nutzer werden ausgesperrt

Vor zwei bis drei Wochen hat Google damit begonnen, die Werbeblocker-Erkennung nachzuschärfen. Es werden noch mehr Methoden erkannt, sodass die offenbar zahlreichen Schlupflöcher weiter gestopft werden. Das hat die Nutzer wenig überraschend empört, die sich allen Ernstes auf den Diskussionsforen darüber aufgeregt haben, jetzt keine Videos mehr abspielen zu können. Ein harter Kern wird auch weiterhin Schlupflöcher finden, aber für YouTube dürfte das ziemlich erfolgreich gewesen sein.

Im Detail ist nicht bekannt, um welche Werbeblocker es geht, um welche Methoden und ob diverse Verschleierungen zum Einsatz kamen oder nicht. YouTube hat allerdings abermals gezeigt, dass man dazu in der Lage ist, diese Technologien zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren.

» Alle Infos zu YouTubes Werbeblocker-Blockade

YouTube drosselt Werbeblocker-Nutzer

Nicht alle Nutzer werden von der Video-Wiedergabe ausgesperrt, sondern bei einigen setzt man auch auf andere Möglichkeiten – vielleicht aus technischen Gründen. In den letzten Tagen berichten viele Nutzer, dass YouTube plötzlich langsamer lädt, die Video praktisch keinen Puffer verwenden und somit immer wieder ins Stocken geraten oder viele Sekunden bis zum Abspielen benötigen. Doch es liegt wohl kein technischer Fehler vor.

Es ist nicht davon auszugehen, dass es sich um einen Bug handelt, wie auch aus einem Dokument beim Google-Support hervorgeht:

Check whether your browser extensions that block ads are affecting video playback. As another option, try opening YouTube in an incognito window with all extensions disabled and check if the issue continues.