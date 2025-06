YouTube: Google bremst Werbeblocker-Nutzer – Videos laden länger und könnten häufig stocken (Bericht)

Googles Videoplattform YouTube setzt einen weiteren Stich gegen viele Werbeblocker-Nutzer. Nachdem man in den letzten Tagen einen großen Teil dieser Nutzerschaft ausgesperrt hat, nimmt man nun die ins Visier, die man bisher nicht aussperren konnte: Viele Nutzer alternativer Blocking-Technologien berichten, dass Videos jetzt deutlich langsamer laden und stocken.



Google verschärft das Vorgehen gegen Werbeblocker-Nutzer immer weiter: Erst vor wenigen Tagen hat man viele Werbeblocker-Nutzer ausgesperrt und will diese entweder zum Abschalten des Blockers oder zum Abschluss eines Premium-Abos drängen. Wofür sich die Mehrheit der Nutzer entscheidet, ist leider nicht bekannt. Aber auch serverseitig scheint man jetzt gegen Werbeblocker vorzugehen.

In diesen Tagen berichten viele Nutzer, die bisher erfolgreich Werbung auf YouTube blockiert haben, dass ihre Videos deutlich langsamer laden. Bis zum Abspielen kann es mehrere Sekunden dauern, es gibt kaum einen Puffer und dadurch stockt die Wiedergabe immer wieder. Das könnte man zunächst für einen Bug halten, doch ein Dokument beim Google-Support lässt vermuten, dass es einen Zusammenhang mit Werbeblockern gibt:

Check whether your browser extensions that block ads are affecting video playback. As another option, try opening YouTube in an incognito window with all extensions disabled and check if the issue continues.