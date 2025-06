YouTube Music: Songtexte mit anderen Nutzern teilen – neue Funktion erstellt jetzt schicke Grafiken (Video)

So wie viele andere Streaming-Apps verfügt auch YouTube Music über einen Songtext-Bereich, der den Nutzern parallel zum Abspielen der Songs die entsprechenden Textzeilen zeigen kann. Jetzt will man etwas mehr aus diesen eingekauften Lyrics machen und rollt eine neue Funktion aus, mit der sich einzelne Zeilen in eine schicke Grafik umwandeln und auf den sozialen Netzwerken teilen lassen.



Es gab (oder gibt?) Zeiten, in denen die Veröffentlichung von Songtexten sehr schnell zum urheberrechtlichen geworden sind und man daher eher davon Abstand genommen hat. Vielleicht bringt YouTube Music deswegen auch jetzt erst eine neue Funktion, die andere Apps schon seit längerer Zeit bieten: Nach einer Reihe von Experimenten rund um die Songtext-Darstellung gibt es jetzt die Möglichkeit, diese Lyrics mit anderen Nutzen zu teilen. In Form einer Grafik.s

YouTube Music ermöglicht es nach dem jüngsten Update vielen Nutzern, kurze Auszüge aus dem Songtext zu teilen. Dafür gibt es die neue Teilen-Funktion in der Songtext-Darstellung, die aber natürlich nicht den gesamten Songtext oder einen Link zu diesem freigibt, sondern stattdessen in eine neue Oberfläche führt. In diesem neuen Bereich wird der Songtexte Zeile für Zeile gezeigt, in viele kleine Stücke zerteilt und kann ausgewählt werden. Die ausgewählten Zeilen können von den Nutzern für das Teilen verwendet werden.

Als Ergebnis wird eine Grafik erstellt, die neben dem ausgewählten Songtext-Teil auch die Information zum Titel und Interpreten enthält – was vielleicht eine gute Idee ist. Denn dadurch wird es zu einer Werbung für den jeweiligen Titel, sodass die meisten Künstler wohl nichts dagegen haben werden, wenn die Nutzer die für sie bedeutenden Textzeilen teilen. Abgerundet wird die Funktion durch eine frei wählbare Hintergrundfarbe, um eine solch nette Grafik zu erstellen.

Im obigen Video könnt ihr die Funktion im Einsatz sehen, die es in ähnlicher Form schon bei anderen Musikstreamingplattformen gegeben hat. Das Update auf die neuste Version der App in dieser Woche dürfte die Funktion für alle Nutzer freigeschaltet haben.

