Android 16: Versteckte Bedeutungen und Botschaften – das ist im Logo des neuen Betriebssystems zu sehen

Jede Android-Version trägt neben der Versionsnummer auch eine offizielle Bezeichnung, eine interne Bezeichnung aus der Welt der Süßspeisen und besitzt auch ein eigenes Maskottchen oder Logo, das sich oftmals an der Bezeichnung orientiert. Von den süßen Maskottchen hat man sich leider vor einigen Jahren verabschiedet, aber an den davon abgegrenzten Logos der einzelnen Versionen hält man bis heute fest. Mittlerweile kann man auch den Eindruck bekommen, dass diese im Verbund vielleicht ihre ganz eigene Geschichte erzählen, die sich erst mit etwas Abstand erkennen lässt.

Mit der Version Android 15 aus dem vergangenen Jahr ist man in puncto Versionen-Buchstabe bei „Android W“ angekommen und hat sich interessanterweise dazu entschlossen, das neue Android 16 nicht als „Android X“ zu vermarkten, sondern als Android Baklava. Android X wäre aus laienhafter Marketing-Sicht perfekt für das Pixel X gewesen, aber aus unbekannten Gründen kommt es nicht dazu. Doch das nur als kleine Anekdote am Rande, denn darum soll es in diesem Artikel nicht gehen. Wir schauen uns stattdessen das Logo des neuen Betriebssystems an, das die Version von der ersten Entwicklervorschau getragen und noch immer verwendet.

Auch in diesem Jahr gibt es eine Reihe versteckter Hinweise, auf die wir euch einmal aufmerksam machen wollen. Schon bei den beiden ähnlichen Vorgänger-Logos Android 14 und Android 15 hatten wir einen solchen Artikel veröffentlicht. Interessanterweise scheint es eine familiäre Zugehörigkeit zwischen den Logos zu geben, die wir bisher noch nicht erkennen können. Bitte nehmt diesen Artikel nicht zu ernst, aber denkt auch daran, dass jeder Hinweis und jedes Detail nicht ganz grundlos platziert ist 🙂









16 Sterne

Der vielleicht auffälligste Hinweis auf die Zahl 16 zeigt sich bei den Sternen. Wenig überraschend zeigen sich 16 weiße Sterne um das Hauptlogo herum. Das ist kein versteckter Hinweis, sondern eher das Indiz darauf, dass wir tatsächlich etwas im Logo entdecken können. Sozusagen der Einstieg. Schon bei den beiden Vorgänger-Versionen entsprach die Anzahl der Sterne der Versionsnummer.

16 Dreiecke

Es gibt nicht nur 16 Sterne neben dem Logo, sondern auch im Hauptlogo selbst findet sich die Zahl 16: In der inneren Raute gibt es bei genauer Betrachtung 16 Dreiecke – acht hellgrüne und acht dunkelgrüne.

Baklava-Form

Android 16 trägt als Versionsbezeichnung den Namen Baklava. Mit etwas Fantasie kann man die Gesamtform des Logos mit der Draufsicht auf ein Baklava vergleichen, das stets in ähnlicher Form serviert wird. Das ist sicherlich kein Zufall, denn das Android 14-Logo war als Anspielung auf die Erde rund, das Android 15-Logo für „Vanilla Ice Cream“ in V-Form und das jetzige ist abgerundet quadratisch – genauso wie ein Baklava.

Ein NASA-Patch

Eine weitere Anspielung hat man von den beiden Vorgängern übernommen, bei denen es noch etwas deutlicher war als in dieser Ausgabe: Das Logo ist von den bekannten NASA-Patches inspiriert, die für jede Mission einzeln entworfen werden. Vor allem die Patches der Apollo-Missionen sind vielen Menschen bis heute stilistisch bekannt. Mit Android 14 hatte man das sehr deutlich gemacht und sogar offiziell im Marketing auf X erwähnt, mit Android 15 setzte sich das fort und auch das Logo von Android 16 passt dazu. Die Nutzung im dritten Jahr ist gleich in mehrfacher Hinsicht logisch. Denn in keiner Version hätte das so gut gepasst wie in Android 14, Android 15 und jetzt auch Android 16, weil…

Hinweise auf die Satelliten-Kommunikation

Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass mit Android 14 die Grundlage für die Satelliten-Kommunikation eingeführt wird, die mit Android 15 fortgesetzt wurde und vielleicht mit Android 16 endlich abheben könnte. Zumindest wird sie für immer mehr Funktionen verwendet. Daher die Weltraum-Anspielung, die doch recht deutlich ist. Denn wir sehen den Weltraum, wir sehen eine Rakete und auch den Feuerschweif hinter der Rakete.









Fortlaufende Android 14-15-16-Geschichte

Schaut man sich die Android-Logos der letzten drei Generationen Android 14, Android 15, Android 16 nebeneinander an, ist unverkennbar, dass sie zu einer Art Serie gehören. Alle drei sind im Weltraum situiert, alle drei haben das Patch-Design, alle drei Varianten setzen auf eine deutliche Formgebung und haben eine Android-Rakete. Würden wir daraus eine Geschichte spinnen wollen, ginge diese sehr einfach: In Android 14 landet das Raumschiff auf dem „Upside Down“-Planeten Android. Mit Android 15 hebt es von diesem wieder in die „Vanilla“-Welt ab. Und mit Android 16 umkreist es den neuen Planeten „Baklava“. Wer freut sich da nicht schon auf Android 17?

Auffällig ist auch, dass in Android 14 und 15 der Planet die typischen Android-Antennen hat, während es mit Android 16 das Raumschiff selbst ist. Aber das dürfte eher eine Laune der Designer sein.

Blaue Farbe

Android 14 war in den Farben Orange, Blau, Weiß, Grün gehalten. Das waren sicherlich nicht nur rein zufällig die Farben der indischen Flagge, denn große Teile des Android-Teams stammen aus Indien – ebenso wie der Produktmanager und der Google-CEO. Mit Android 15 hatte man wieder zum klassischen Android-Grün gewechselt und in diesem Jahr ist das Logo von einem blauen Rahmen umgeben. Ob dieser Mix aus grünem Bild und blauem Rahmen im Kopf eines Designers entstanden ist oder eine Anspielung auf das vor allem in den USA bekannte „blue bubble vs. green bubble“ für die RCS-Unterstützung in iMessage ist, bleibt der Fantasie der Nutzer überlassen. Die in Wechselrichtung fliegende Rakete würde es jedenfalls unterstreichen.

Natürlich müsst ihr die ganze Geschichte mit einem Augenzwinkern betrachten, aber ich denke, dass die hier erwähnten Anspielungen und Bedeutungen nicht aus der Luft gegriffen sind und vielleicht beim Entwurf eine Rolle gespielt haben. Denn ein Logo entsteht meist nicht schnell auf dem Papier, sondern bringt erst einige Brainstormings und Ideensammlungen mit sich.

