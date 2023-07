Google könnte schon in wenigen Wochen die finale Version von Android 14>/a> veröffentlichen und damit die nächste Generation des Smartphone-Betriebssystems offiziell einläuten. Schon seit der ersten Developer Preview bis zur aktuellen Beta verwendet man ein vorübergehendes Logo, bei dem es in diesem Jahr einiges zu sehen gibt. Anlässlich des jüngsten Space-Eastereggs wollen wir euch noch einmal die möglichen Anspielungen und versteckten Botschaften zeigen. Vielleicht nicht alles ganz ernst gemeint.



Jede Android-Version trägt nicht nur seit jeher eine interne Bezeichnung aus der Welt der Süßspeisen, sondern hatte auch immer ein Maskottchen. Von den Maskottchen und auch den offiziellen Süßwaren-Bezeichnungen hat man sich zwar mittlerweile verabschiedet, aber nach wie vor gibt es Android-Figuren für jede Version sowie die interne Nutzung von Süßspeisen-Bezeichnungen. Eine Übersicht über alle Bezeichnungen und Maskottchen findet ihr in diesem Artikel.

Android 14 ist bereits „Android U“ und trägt die interne Bezeichnung „Upside Down Cake“, worunter sich viele Nicht-Amerikaner vermutlich nicht viel vorstellen können. Was es damit auf sich hat, könnt ihr hier nachlesen, es handelt sich natürlich um einen Kuchen. In diesem Artikel wollen wir uns mit dem Logo von Android 14 beschäftigen, das von Google bereits zum ersten Release veröffentlicht wurde und bis heute für die Beta und das gesamte Preview-Programm verwendet iwrd.

Ob es das finale Logo bleibt oder man dieses nach der Entwicklerphase noch verwendet, bleibt abzuwarten. Zumindest im neuen Space-Easteregg wird es noch verwendet. Was wir aber schon jetzt wissen ist, dass es in diesem Logo wieder einige versteckte Anspielungen und geheime Botschaften gibt. Angefeuert wurde die Suche nach Bedeutungen vom Android-Chef höchstpersönlich, der folgenden Tweet abgesetzt hat und damit die Spekulationen eröffnete. Hier findet ihr eine schnelle Auflistung der genannten Bedeutung sowie der von mir entdeckten zusätzlichen Bedeutungen.









Ein NASA-Patch

Die erste Anspielung ist recht offensichtlich und dürfte wohl den meisten Nutzern bei der ersten Betrachtung in den Sinn gekommen sein: Der Designer hat sich von den bekannten NASA-Patches inspirieren lassen, die für jede Mission erstellt werden. Vor allem die Patches der Apollo-Missionen sind vielen Menschen bis heute stilistisch bekannt. Auch im obigen Tweet wird das erwähnt, denn der Designer ist wohl ein großer Raumfahrt-Fan. Und in keiner Version hätte das so gut gepasst wie in Android 14, weil…

Hinweis auf die neue Satelliten-Kommunikation

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Android 14 die Grundlage für die Satelliten-Kommunikation mitbringen wird. Daher die Weltraum-Anspielung, die schnelle grüne Animation eines „Dings“ in einer Umlaufbahn um einen Planeten. Auch diese Anspielung wird direkt im obigen Tweet verraten und gilt somit als zweiter offizieller Hinweis auf die Bedeutung des Logos. Die drei weiteren werden nicht von Dave Burke selbst erwähnt.

Upside Down Cake

Android 14 trägt die Bezeichnung „Upside Down Cake“ und ohne Frage sehen wir auf dem Bild einen Bugdroid-Kopf, der auf den Kopf gestellt wurde. Statt wie üblich vom unteren Rand zu blicken, kommt ein Teil des Kopfes in diesem Fall von oben – und erstmals komplett in weißer Farbe. Doch die Form, die beiden Antennen sowie der grüne Touch durch den vermeintlichen Satelliten machen deutlich, dass wir hier einen Bugdroid sehen. Das passt sehr gut zum neuen Android-Logo und Bugdroid-Marketing.

14 leuchtende Sterne

Offensichtlich, aber nur wenn man zählt: Die blinkenden Punkte sind natürlich Sterne und unterstreichen das Weltraum-Thema weiter. Wenig überraschend sind es genau 14 Sterne, die für die Major-Version des Betriebssystems stehen.









Logo in den Farben der indischen Flagge

Vielleicht sehe nur ich das, aber für mich ist es offensichtlich: Das Logo verwendet die vier Farben der indischen Flagge (siehe oben). Orange bzw. Safran für den Außenring (erste Farbe der Flagge), weiß für Bugdroid (zweiter Streifen der Flagge) und grün für den Satelliten (dritter Streifen der Flagge). Sozusagen in der Mitte sehen wir den dunkelblauen Himmel mit weißen Sternen, genauso wie das dunkelblaue Chakra auf der indischen Flagge.

Diese Beobachtung ist vielleicht am weitesten hergeholt, aber ein Blick auf das Twitter-Profil von Dave Burke (Android-Chefentwickler) zeigt uns, dass dieser in Indien und den USA arbeitet, wobei Indien zuerst genannt wird. Vielleicht ist es Zufall und man ist im indischen Halbkontinent von den Farben der Flagge überflutet und unbewusst beeinflusst, aber ich glaube nicht an Zufälle. Außerdem ist Google-CEO Sundar Pichai Inder und in vielen Hierarchie-Stufen von Google finden sich Mitarbeiter mit indischen Wurzeln.

—

Natürlich müsst ihr das Ganze mit einem Augenzwinkern betrachten, aber ich denke, dass die hier erwähnten Anspielungen und Bedeutungen nicht aus der Luft gegriffen sind und vielleicht beim Entwurf eine Rolle gespielt haben. Wer solche Anspielungen unterhaltsam findet, gerne auch etwas übertrieben, sollte bei unseren damaligen Artikeln zu den geheimen Botschafen im Android 11-Logo vorbeischauen: geheime Android 11-Bedeutungen #1 | geheime Android 11-Bedeutungen #2.

