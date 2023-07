Pixel-Smartphones: Google zieht drei Geräten noch in diesem Jahr den Stecker – liefert keine Updates mehr

Google versorgt die Pixel-Smartphones meist zuverlässig über einen längeren Zeitraum mit regelmäßigen Updates, wobei die Update-Dauer je nach Generation variieren kann. Der von Beginn an festgelegte Update-Zeitraum verrät uns, dass man noch in diesem Jahr drei Smartphones den Stecker ziehen und ein weiteres zum letzten mal mit einer Major-Version versorgt wird. Schon im nächsten Jahr werden nur noch die „neuen“ Pixel-Smartphones versorgt.



In puncto Android-Updates gehört Google zu den zuverlässigsten Smartphone-Herstellern, denn bis auf kleine Ausreißer in den letzten Monaten hat man die Pixel-Smartphones immer pünktlich zu Beginn eines Monats mit Sicherheitsupdates, regelmäßig mit Feature Drops oder auch Betriebssystem-Updates versorgt. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, wie lange die Smartphones mit Updates versorgt werden und jetzt wollen wir noch einmal einen zweiten Blick auf die Liste werfen.

Google zieht drei Smartphones noch in diesem Jahr den Stecker

Denn noch in diesem Jahr wird man gleich drei Smartphones zum letzten Mal mit Updates versorgen: Das Pixel 4a erhält bereits Anfang August, also in wenigen Tagen, das letzte Sicherheitsupdate und fällt anschließend aus der Update-Garantie heraus. Android 14 wird es für das Smartphone nicht mehr geben. Das Pixel 4a (5G) wird im November zum letzten mal ein Sicherheitsupdate erhalten. Dazwischen erwarten wir noch ein Pixel Feature Drop im September sowie das Update auf Android 14, ebenfalls im September. In beiden Fällen die letzten großen Updates.

Ähnlich sieht es für das Pixel 5 aus, denn dieses wird schon im Oktober das letzte Sicherheitsupdate erhalten. Der letzten Pixel-Generation vor dem kleinen Neustart stehen damit noch drei Sicherheitsupdates, ein Feature Drop sowie das Update auf Android 14 bevor. Bei allen drei Smartphones entspricht das Ende der Versions-Updates auch dem Enddatum für die Sicherheitsupdates.









Auch das Pixel 5a erhält das letzte Major-Update

Erweitern wir den Blick, dann zeigt sich, dass auch das Pixel 5a schon im September mit Android 14 das letzte Major-Update erhalten wird. Zwar wird das Smartphone noch bis August 2024 versorgt und hat somit noch ein gutes Polster, aber außer möglichen Android 14 QPR-Versionen wird es kein Major-Update auf Android 15 mehr geben. Zumindest ist es beim Pixel 4a, das nicht auf Android 14 aktualisiert wird, sehr ähnlich gelagert.

Die neuen Pixel-Smartphones bleiben uns länger erhalten

Und damit sind wir ab dem nächsten Jahr schon in der Situation, dass nur noch die Smartphones nach dem kleinen Neustart übrig bleiben: Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8 und die dazugehörigen a-Versionen. Zwar ist auch für das Pixel 6 schon im Oktober nächsten Jahres Schluss, aber dafür versorgt Google die Smartphones noch zwei weitere Jahre mit Sicherheitsupdates und möglicherweise auch mit einer Auswahl von Pixel Feature Drop-Verbesserungen.

