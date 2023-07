Google spendiert dem Betriebssystem Android schon bald ein neues Logo, das sich von zwei Grundfesten verabschiedet, die seit sehr vielen Jahren bestehen. Wir haben euch das neue Android-Branding schon vor einigen Tagen erstmals vorgestellt und jetzt ist dieses erneut aufgetaucht – diesmal in einer größeren und detaillierteren Darstellung. Das neue Branding eröffnet flexible Möglichkeiten.



Das Android-Logo hat sich im Laufe der Jahre mehrfach geändert, wobei die letzte größere Änderung erst vor drei Jahren vorgenommen wurde. Seit jeher setzt man auf den Schriftzug „android“ in Kleinbuchstaben sowie den Bugdroid als Maskottchen. Beides wurde lange Zeit getrennt verwendet und erst mit dem letzten Redesign hat man den Bugdroid-Kopf sowie den Schriftzug miteinander kombiniert. Möglich wurde das, weil man sich vom Körper des Androiden verabschiedete und nur noch den Kopf verwendet.

Daran hält man auch mit dem neuen Design fest, ändert aber die Darstellung beider Komponenten: Aus „android“ wird „Android“, wobei vor allem der große Anfangsbuchstabe den Unterschied ausmacht. Die weiteren Buchstaben sind nur leicht verändert worden. Neben dem großen „A“ statt des Kleinbuchstaben gibt es eine sichtbare Veränderung beim Bugdroid-Kopf. Denn während dieser bisher flach und einfarbig im bekannten Grün genutzt wurde, ist die neue Variante deutlich als 3D-Modell zu erkennen.

Obiges Bild wurde erst vor wenigen Tagen in einem Video gezeigt, das selbst nicht weiter erwähnenswert ist. Lediglich das Logo am Ende wurde angepasst, während der Rest des Videos noch im alten Android-Design gehalten ist. Auch die Domain „android.com“ wird kleingeschrieben, wobei das möglicherweise auch nach dem Branding-Wechsel beibehalten wird. Schaut euch einmal die Beispielgalerie mit den Bildern an, bei denen das neue Design bereits zum Einsatz kam.

















Schon seit Anfang des Jahres zeigt sich, dass Google Android einen neuen Markenauftritt verpassen wird. Der Bugdroid-Kopf wird zum echten Hingucker, denn dieser kann durch seine dreidimensionale Darstellung und Textur viele verschiedene Dinge darstellen – ihr könnt es in der oben eingebundenen Beispielgalerie sehen. Damit rückt das bekannte Männchen wieder in den Mittelpunkt des Markenauftritts, nachdem es zuletzt eher etwas untergegangen ist. Obwohl Google die neue Darstellungsform schon seit Anfang des Jahres verwendet, zuerst auf dem CES-Stand in Las Vegas, hat man diesen bisher nicht offiziell angekündigt und auch nicht an den wichtigen Stellen umgesetzt.

Gegenüber 9to5 wurde der neue Markenauftritt aber bestätigt und soll „in den nächsten Monaten“ angekündigt werden. Vermutlich wird es aber gar nicht so lange dauern. Es ist zu erwarten, dass Google den neuen Markenauftritt schon im nächsten Monat offiziell machen wird, denn wir erwarten für Juli die Vorstellung des VR-Betriebssystems Android XR. Was würde für die virtuellen Welten besser passen, als auch das Android-Logo entsprechend für diese neuen Formen fit zu machen. Mit dem bald darauf erscheinenden Android 14 könnte man es dann offiziell im gesamten Ökosystem einführen.

[9to5Google]