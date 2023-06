Google wird mit Android schon bald in die nächste Generation starten, die nicht nur aus Android 14, sondern sehr wahrscheinlich auch aus dem neuen Ableger Android XR OS bestehen wird. Anlässlich dessen wird man dem gesamten Ökosystem in Kürze einen neuen Markenauftritt spendieren, der sich schon in den letzten Monaten immer wieder gezeigt hat: Aus „android“ wird „Android“ und aus dem lange Zeit flachen Design wird eine 3D-Darstellung.



Google hat dem Betriebssystem Android schon mehrfach ein neues Logo inklusive Markenauftritt spendiert, wobei man zwei Dingen stets treu geblieben ist: Der kleinen Schreibweise des Produkts „android“ sowie natürlich dem Bugdroid. Die Android-Figur hat beim letzten Redesign im Jahr 2019 zwar den Körper verloren und wird nur noch als Kopf dargestellt, aber dieser gilt als festes Markenzeichen und wird auch beim kommenden Redesign nicht existenziell angetastet – ganz im Gegenteil.

Schon seit Anfang des Jahres zeigt sich, dass Google Android einen neuen Markenauftritt verpassen wird. Der Bugdroid-Kopf wird zum echten Hingucker, denn dieser wird zukünftig in dreidimensional dargestellt und kann durch seine Textur viele verschiedene Dinge darstellen – ihr könnt es in der unten eingebundenen Beispielgalerie sehen. Damit rückt das bekannte Männchen wieder in den Mittelpunkt des Markenauftritts, nachdem es zuletzt eher etwas untergegangen ist.

Obwohl Google die neue Darstellungsform schon seit Anfang des Jahres verwendet, zuerst auf dem CES-Stand in Las Vegas, hat man diesen bisher nicht offiziell angekündigt und auch nicht an den wichtigen Stellen umgesetzt. Gegenüber 9to5 wurde der neue Markenauftritt aber bestätigt und soll „in den nächsten Monaten“ angekündigt werden. Vermutlich wird es aber gar nicht so lange dauern. Schaut euch einmal die Beispielgalerie mit den Bildern an, bei denen das neue Design bereits zum Einsatz kam.

















Was auf der letzten Folie auffällt: Auch der Android-Schriftzug wird verändert. Nach vielen Jahren „android“ wird es endlich zu „Android“. Die offizielle Bezeichnung beginnt schon seit vielen Jahren mit einem Großbuchstaben, doch im Logo war es stets unverändert. Gleichzeitig zeigt sich im neuen Schriftzug, dass das Android-Männchen auch dort dreidimensional dargestellt wird und nicht mehr vollständig flach ist. Ist das schon der Anfang vom Ende der flachen Logos?

Es ist zu erwarten, dass Google den neuen Markenauftritt schon im nächsten Monat offiziell machen wird, denn wir erwarten für Juli die Vorstellung des VR-Betriebssystems Android XR. Was würde für die virtuellen Welten besser passen, als auch das Android-Logo entsprechend für diese neuen Formen fit zu machen. Mit dem bald darauf erscheinenden Android 14 könnte man es dann offiziell im gesamten Ökosystem einführen.

[9to5Google]