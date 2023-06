Android 14: So könnt ihr die erste Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

Google hat kürzlich bereits die dritte Android 14 Beta veröffentlicht und befindet sich damit im Bereich der Plattform-Stabilität, bei dem auch weniger versierte Nutzer einen Blick wagen könnten. Solltet ihr ein kompatibles Pixel-Smartphone der vierten bis siebten Generation besitzen, ist die Installation der Android 14 Beta in wenigen Schritten erledigt. Bedingt aber auch, dass es kein schnelles Zurück gibt.



Die erste liegt nun schon mehr als zwei Monate zurück und Google ist bereits bei der dritten Major-Beta angelangt, die als wichtiger Schritt auf dem Weg zum finalen Release im August oder Anfang September gilt. Während sich die ersten beiden Developer Previews ausschließlich an Entwickler gerichtet haben und für die Installation auf täglich genutzten Geräten nicht empfohlen ist, sieht es in der Beta schon ein bisschen anders aus. Vor allem, wenn es schon die dritte ist, die noch weiter gefestigt ist. Diese könnt ihr zwar nicht ganz bedenkenlos, aber dennoch ohne großes Risiko installieren.

Auf welchen Smartphones ist die Android 14 Beta nutzbar?

Die Android 14 Beta lässt sich auf allen Pixel-Smartphones der fünften bis siebten Generation sowie auf dem Pixel 4a 5G installieren. Die Pixel 4-Smartphones sowie das Pixel 4a und alle vorherigen Generationen werden nicht mehr unterstützt. Der Vollständigkeit Halber hier die Liste aller offiziell unterstützten Smartphones: Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro und Pixel 7a.

Lässt sich das Beta-Update rückgängig machen?

Wer zum ersten Mal den Schritt in eine Beta wagt und sich unsicher ist, der sollte es doch besser lassen. Denn Google warnt auch dieses Mal davor, dass das Verlassen der Beta und der Wechsel auf die vorherige stabile Version nicht ohne Weiteres zu jeder Zeit möglich ist. Möglich ist es natürlich, aber ihr kommt nicht um das Löschen aller Nutzerdaten herum. Erst bei Release einer stabilen Version habt ihr ein Zeitfenster von wenigen Tagen, um die Beta ohne Datenverlust zu verlassen.









So könnt ihr an der Beta teilnehmen

Die Teilnahme ist sehr einfach und geschieht in nur wenigen Schritten: Öffnet diese Android Update-Seite und meldet euch mit eurem Google-Konto an. Ihr bekommt eine Liste aller kompatiblen Pixel-Smartphones, die eurem Konto zugewiesen sind und könnt eines oder mehrere Geräte auswählen. Einfach auf Opt-in klicken und innerhalb von 24 Stunden wird euch das Update per OTA auf dem Smartphone angeboten. Dieses installiert ihr so wie alle anderen verfügbaren Updates und schon seid ihr auf der Android 14 Beta unterwegs.

Warum jetzt ein guter Zeitpunkt für die Beta ist

Mit dem Release von Android 13 QPR3 hat Google am Dienstag den Update-Kanal entlastet und betreibt derzeit nur die Android 14 Beta. Ein versehentlicher Wechsel, der vielleicht auch noch unumkehrbar ist, ist daher derzeit nicht möglich. Und weil Android 14 mittlerweile die Plattformstabilität erreicht hat und in der dritten Beta gefestigt ist, sind keine groben Probleme mehr zu erwarten. Dazu kommt, dass ihr die Beta schon in etwas mehr als zwei Monaten mit dem finalen Release wieder verlassen könnt.

Wer sich also erstmals in ein Beta-Abenteuer stürzen möchte, hat jetzt einen guten Zeitpunkt, um diese Phase noch etwas länger zu nutzen und dennoch (hoffentlich) keine PRobleme zu haben.

[Android Developers Blog]

