Pixel Fold: Jetzt noch vorbestellen und Pixel Watch gratis erhalten + Pixel Tablet ist ab sofort erhältlich

Google hat vor gut eineinhalb Monaten drei neue Pixel-Produkte vorgestellt, die zu unterschiedlichen Zeiten auf den Markt starten werden – und jetzt nähern wir uns langsam dem Ende. Seit Mittwoch ist das Pixel Tablet bei vielen Händlern erhältlich und auch das Pixel Fold wird in wenigen Tagen starten – nur noch für kurze Zeit mit einer starken Vorbesteller-Aktion.



Die neue Pixel-Generation für das erste Halbjahr 2023 wurde Anfang Mai auf der Google I/O vorgestellt und schrittweise auf den Markt gebracht: Das Pixel 7a war ab dem Tag der Präsentation erhältlich, das Pixel Tablet startete in diesen Tagen und noch in diesem Monat soll auch das faltbare Smartphone Pixel Fold in den Verkauf gehen.

Pixel Tablet jetzt erhältlich

Das erste Pixel Tablet seit langer Zeit ist seit Mittwoch offiziell in einigen Ländern erhältlich, darunter auch Deutschland. Der Mix aus Tablet und Smart Display hat, so ehrlich muss man sein, eher gemischte Kritiken erhalten, könnte aber dennoch ein populäres Gerät werden. Die Reviewer bemängeln vor allem die Preisleistung, sind aber grundsätzlich positiv auf das Gerät zu sprechen. Wer schon lange Zeit auf ein starkes Google-Tablet gewartet hat und sich mit dem Mix aus Smart Display und Tablet anfreunden kann, der könnte jetzt zuschlagen.

Pixel Fold jetzt noch vorbestellen

Ihr könnt das Pixel Fold schon seit dem ersten Tag im Google Store vorbestellen, ausgeliefert wird ab dem 27. Juni 2023. Auch andere Händler haben das Foldable immer wieder mal gelistet, doch weil die Stückzahlen offenbar sehr klein sind, ist es derzeit nur bei Google zu haben. Auch im Google Store kommt es allerdings zu Verzögerungen, sodass ihr das Pixel Fold derzeit erst Ende August erhalten werdet. Trösten könnt ihr euch aber mit einer starken Aktion, denn wer sich bis einschließlich 2. Juli für ein Pixel Fold entscheidet, erhält eine Pixel Watch LTE gratis.

