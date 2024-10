Google NotebookLM: Neue Podcast-Features kommen – Sprecheranweisungen und Hintergrundwiedergabe

Googles KI-Dokumentverwaltung NotebookLM haben wir euch hier im Blog schon mehrfach vorgestellt und jetzt bekommt das Tool wieder zwei neue Funktionen, mit denen der Audio-Part verbessert werden soll. Ab sofort haben Nutzer die Möglichkeit, den KI-Podcastern detaillierte Anweisungen zu geben und deren Ausführungen bei Bedarf auch im Hintergrund zu lauschen, während man selbst die Inhalte überfliegt.



Bei Googles NotebookLM geht es multimedial vor: Erst vor wenigen Wochen wurden YouTube-Videos als Quelle integriert und jetzt baut man die ebenfalls noch recht junge Podcast-Funktion weiter aus. Mit dieser lässt sich auf Basis der hochgeladenen Dokumente ein Audiogespräch zwischen zwei KI-generierten Personen erstellen, die über den Inhalt der Dokumente philosophieren. Bisher ließ sich in den Inhalt nicht aktiv eingreifen, doch das ändert sich jetzt.

Nutzer können diesen Sprechern per Prompt zusätzliche Informationen oder Wünsche mit auf den Weg geben. So lassen sich Schwerpunkte setzen, vielleicht bestimmte Themen aussparen, einfügen, eine Stimmung festlegen oder Ähnliches. Und wer diese Podcast-Funktion für das „Audio Overview“ sehr gern nutzt, kann es jetzt auch im Hintergrund verwenden. Denn die Wiedergabe wird von der Oberfläche losgelöst, sodass ihr parallel dazu die Dokumente selbst öffnen und analysieren könnt.

Noch für einen Start in diesem Jahr hat man das neue Produkt „NotebookLM Business“ angekündigt, bei dem es sich um eine kostenpflichtige Version mit einem noch größeren Funktionsumfang handeln soll. Es ist daher anzunehmen, dass der bisherige Funktionsumfang auch in Zukunft erhalten bleiben und kostenlos angeboten werden wird. Details zum Start und zu den Kosten hat man bisher noch nicht genannt. Geplant ist es noch für „später in diesem Jahr“, was mit Blick auf den Kalender mittlerweile ein recht kleiner Zeitraum ist.

Zu guter Letzt scheint man mit NotebookLM mittlerweile auch zufrieden genug zu sein, um es als offizielles Produkt zu führen. Das bisherige Label „experimental“ wurde entfernt.

