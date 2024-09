Googles kostenlose neue KI-Plattform: NotebookLM als echter Geheimtipp – kombiniert viele Gemini-Stärken

Google steckt sehr viel Energie in die Weiterentwicklung des KI-Ökosystems rund um Gemini und hat im Zuge dessen unter anderem die Plattform NotebookLM gestartet. Das eher unscheinbare Produkt bietet einen großen Funktionsumfang und ist trotz starker Recherchefunktionen sowie der Nutzung der multimodalen Künstlichen Intelligenz vollkommen kostenlos. Ein echter Geheimtipp.



Mit NotebookLM hat Google erst vor wenigen Monaten eine Plattform geschaffen, die sich nur schwer mit einem Wort beschreiben lässt. Denn sie zeigt ihre Stärken erst dann, wenn man es einmal für einen praktischen Zweck genutzt hat – aber beginnen wir von vorn: NotebookLM gibt den Nutzern die Möglichkeit, beliebige Dokumente hochzuladen und mit diesen zu interagieren. Es lassen sich Dokumente vom genutzten Gerät hochladen, aus Google Drive auswählen, ihr könnt eine Textdatei hochladen oder bei Bedarf eine ganze Webseite als Quelle nutzen.

Jede von euch ausgewählte Quelle wird ein Teil des Notebooks, wird automatisch von der KI analysiert und ihr erhaltet sofort eine schnelle Inhaltszusammenfassung. Habt ihr die ersten Quellen hochgeladen – es kann auch nur eine einzige sein – kann es mit dem KI-Zauber beginnen. Denn die Quellen sind nur die Ausgangslage, während die hauptsächliche Nutzung wieder in Form des bekannten Gemini-ChatBots stattfindet. Ihr könnt Gemini detaillierte Fragen zu den Inhalten der Dokumente stellen und in wenigen Sekunden eine Antwort erhalten.

Diese Antworten sind standardmäßig in Textform gehalten und besitzen eine Reihe von Quellenangaben in die von euch hochgeladenen Dokumente hinein. Seit wenigen Tagen lassen sich außerdem Dokumentsammlungen in einen Podcast verwandeln. Ihr könnt daher jede von Gemini zusammengestellte Information nachvollziehen und direkt zu der Stelle im Dokument springen, an der diese mitgeteilt wird. Wirklich stark wird es aber erst dann, wenn ihr mit mehreren Dokumenten und Quellen gleichzeitig arbeitet.









Ihr könnt Gemini sowohl konkrete Fragen zu einem Dokument als auch der gesamten Datensammlung stellen. Die KI wird Zusammenhänge finden, Informationen kombinieren, kann Vergleiche ziehen und vieles mehr. In einigen von Google erstellten Beispiel-Notebooks lässt sich das sehr gut testen, etwa rund um die Erfindung der Glühlampe oder über spezielle Pilze. Es muss aber nicht immer gleich in den wissenschaftlichen Bereich gehen, denn ihr könnt das Tool auch für ganz alltägliche Dinge nutzen.

Ladet etwa für eine mögliche Reiseplanung alles hoch, was ihr bisher gesammelt habt: Tickets, gebuchte Dienstleistungen, Karten oder auch einfach nur Werbeprospekte. Gemini kann euch daraus einen Plan zusammenstellen oder Vergleiche anstellen, um das beste Angebot zu finden. Oder ladet mehrere Angebote zu einem Thema hoch und lasst euch von der KI mehr oder weniger beraten. Ich habe beispielsweise in meinen frühen Versuchen Sammlungen von Anleitungen für etwas komplexere technische Geräte hochgeladen, die von Gemini allesamt verstanden wurden. Durch die Kombination von mehreren Informationsquellen konnte mir Gemini helfen, einige Dinge zu verstehen und besser nachzuvollziehen.

Vielleicht ist das Tool nicht für jeden Nutzer geeignet und sicherlich auch nicht für alle simplen Organisationsaufgaben. Wenn ihr aber erst einmal in eine Situation kommt, in der so etwas gebraucht werden könnte, probiert NotebookLM einmal aus. Es lohnt sich.

