Vier Monate Gemini Advanced gratis: Google startet neue Referal-Aktion für US-Abonnenten (Google One)

Google bietet den KI-ChatBot Gemini in unterschiedlichen Varianten an, die sich vor allem durch den Funktionsumfang sowie die ressourcenmäßige Intelligenz voneinander unterscheiden. Solltet ihr Gemini in vollem Umfang nutzen wollen, kommt ihr um Gemini Advanced nicht herum. Jetzt hat Google eine interessante Aktion gestartet, die US-Nutzern die Möglichkeit gibt, per personalisiertem Link ganze vier Monate Google One AI Premium mit Gemini Advanced gratis zu erhalten.



Gemini steht in unterschiedlichen Versionen zur Verfügung, wobei sich diese hauptsächlich im darunterliegenden KI-Modell (Gemini Pro oder Gemini Ultra) sowie je nach genutzter Plattform auch im Funktionsumfang voneinander unterscheiden. Die stärkere Version lässt sich mit dem kostenpflichtigen Gemini Advanced freischalten, das ihr im Google One AI Premium-Paket für ganze 22 Euro pro Monat buchen könnt. Ein stolzer Preis, den mutmaßlich nicht viele Nutzer bereit sind zu bezahlen. Zumindest noch nicht jetzt.

Um die Nutzerzahlen weiter anzuschieben, hat Google kürzlich eine neue Aktion für US-Nutzer gestartet, die sicherlich auch nach Europa kommen wird: Bestehende Abonnenten können einen Referal-Link erstellen, mit dem sich drei Nutzer für die Plattform registrieren und ganze vier Monate Google One AI Premium gratis erhalten können. Dabei handelt es sich um ein erweitertes Probe-Abo ohne Bindung, sodass nach diesen vier Monaten jederzeit wieder gekündigt werden kann. Der Link kann von jedem interessierten Nutzer verwendet werden.

Während die eingeladene Person von den vier KI-Monaten profitiert, erhält der einladende Nutzer nichts. Gar nichts. Und damit dürfte der Anreiz zum Verteilen solcher Links wohl gegen Null gehen, sodass Google kaum davon ausgehen kann, dass dieses Einladungssystem plötzlich zu einem Run auf Gemini Advanced führen wird. Besser wäre es wohl, von vornherein aktionsweise einen solch langen Probe-Zeitraum anzubieten, ähnlich wie bei YouTube Music.

[9to5Google]