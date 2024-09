Google One: Google startet neuen Lite-Tarif für einige Nutzer – aber es braucht mehr Flexibilität (Kommentar)

Die Abo-Plattform Google One bietet den Nutzern eine Reihe von unterschiedlichen Paketen, mit denen diesen ihren verfügbaren Speicherplatz erweitern und einen Schwung an Vorteilen freischalten können. Mit dem Start des neuen Google One Lite wird der Umfang der Pakete erweitert, was sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber noch flexibler gestaltet werden sollte.



Wer zusätzlichen Speicherplatz für Google Fotos, Google Drive oder auch GMail benötigt, kann sich diesen per Google One Abo sehr leicht in unterschiedlicher Höhe besorgen, wobei die Kontingente bisher von 100 GB bis weit in den zweistelligen Terabyte-Bereich gereicht haben. Im Laufe der Jahre hat Google die Anzahl der verfügbaren Pakete ausgebaut und auch immer wieder an der Vorteilsschraube gedreht. Zunächst gab es immer mehr Vorteile und mittlerweile wurden viele Vorteile gestrichen. Am primären Vorteil der Pakete, nämlich dem Speicherplatz, gab es keine Änderungen.

Jetzt hat man das Google One Lite-Abo für erste Nutzer eingeführt, das erstmals seit langer Zeit ein neues Speicherplatz-Kontingent einführt: 30 Gigabyte für etwa 64 Cent pro Monat. Wer bisher an der Grenze der kostenlosen 15 GB gekratzt hat, könnte das für einen Jahrespreis von unter acht Euro für den Einstieg sicherlich attraktiv finden. Für die allermeisten Nutzer ist das aber deutlich zu wenig. Der größte Pluspunkt des Lite-Abos ist es eher, dass die Nutzer tatsächlich nur den Speicherplatz ohne sonstige Vorteile erwerben.

Es ist ein Schritt in die richtige Richtung und so mancher Nutzer dürfte sicherlich daran interessiert sein, eine solche Lite-Version auch für größere Kontingente zu erhalten. Es sollte einfach nur der Speicherplatz angeboten werden, ohne KI-Vorteile, ohne zusätzliche Google Fotos-Funktionen, ohne Google Meet-Vorteile, ohne Google Store-Rabatt oder Hotelangebote. Viele Nutzer brauchen das nicht, daher könnte Google One diese Vorteile gerne streichen und dafür auch die Zahl auf dem Preisschild verringern. Vielleicht ist der erste Schritt in diese Richtung nun getan.

Auf der anderen Seite könnte man auch den Eindruck gewinnen, dass Google One stattdessen Plus-Versionen einführt, die dann teurer statt günstiger werden und noch mehr Vorteile bringen. Denn das zusammenstreichen der Vorteile in den letzten Monaten ist auf lange Sicht gesehen sicherlich nicht ohne Grund passiert…

