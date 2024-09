Google One Lite: Schlankes Speicherplatz-Abo zum günstigen Preis startet jetzt in ersten Ländern

Die Abo-Plattform Google One bietet den Nutzern eine Reihe von unterschiedlichen Paketen zur Auswahl, die sich sowohl beim verfügbaren Speicherplatz als auch den gebotenen Vorteilen unterscheiden. Jetzt hat man nach einer kurzen Testphase das neue Paket Google One Lite für Nutzer in den ersten Ländern freigeschaltet. Dieses bietet ein kleines Speicherplatz-Paket zum sehr schlanken Preis.



Wer zusätzlichen Speicherplatz für die drei Dienste Google Fotos, Google Drive oder GMail benötigt, kann diese über ein Google One-Abo buchen. Dort stehen unterschiedliche Pakete zur Auswahl, die von 100 Gigabyte bis hin zu mehreren Terabyte die unterschiedlichen Bedürfnisse abdecken und zusätzliche Vorteile bringen. Allerdings hat Google in den letzten Monaten viele Vorteile gestrichen und die Abos damit nicht gerade attraktiver gemacht.

Jetzt hat man ein neues Kontingent geschaffen, das aus einem geringen zusätzlichen Speicherplatz, praktisch keinen Vorteilen sowie einem sehr günstigen Preis besteht. Das schon vor einigen Monaten in Teardowns erstmals aufgetauchte Google One Lite. Dieses bringt den Abonnenten 30 Gigabyte Speicherplatz für einen Preis von umgerechnet 64 Cent pro Monat. Das sind nicht einmal acht Euro pro Jahr, sodass es keinen Geldbeutel ernsthaft belastet. Dafür sind allerdings auch alle Vorteile gestrichen: Keine Workspace-Vorteile, keine Google Fotos-Funktionen und auch kein Family Sharing.

Gestartet ist das neue Paket in diesen Tagen in Indien, Brasilien und Mexiko. Also in den Ländern, in denen Google ohnehin deutlich geringere Preise für so manches Abo verlangt, günstige Smartphone-Linien geschaffen hat und Ähnliches. Es ist daher nicht gesagt, dass dieses Abo auf absehbare Zeit auch nach Europa kommt. Mit 100 GB für 1,99 Euro inklusive einiger Vorteile können wir uns aber hierzulande ohnehin nicht beschweren.

