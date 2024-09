NotebookLM: Googles neue KI-Plattform unterstützt jetzt auch YouTube-Videos und Audiodateien

Google hat mit NotebookLM vor einigen Monaten eine sehr interessante Plattform gestartet, die eine KI-gestützte Auswertung von Dokumentsammlungen ermöglicht. Jetzt wird ein größeres Update ausgerollt, das neben der hier im Blog bereits angekündigten Podcast-Funktion zusätzlich zwei neue Datenquellen mitbringt. Nutzer können jetzt auch YouTube-Videos sowie Audiodateien als Quelle hochladen.



NotebookLM ist ein sehr praktisches Tool zur schnellen Verwaltung und Auswertung von Dokumentsammlungen, das wir euch erst vor wenigen Tagen noch einmal ausführlich vorgestellt haben. Ihr ladet einfach beliebig viele Dokumente hoch und die darunterliegende Gemini-KI wird diese auswerten, Verbindungen ziehen und kann schon nach wenigen Sekunden Fragen zu den Inhalten beantworten, die zum Teil durch die Verknüpfung von Informationen belegte Fakten schaffen.

Jetzt erweitert man den Kreis der Datenquellen um zwei zusätzliche Medien, die die multimodalen Stärken von Gemini unterstreichen: Nutzer können jetzt auch YouTube-Videos durch die Angabe der URL als Quelle hinzufügen oder bei Bedarf eine oder mehrere Audio-Dateien mit Informationen hochladen. In beiden Fällen werden die Quellen analysiert und als Informationen in die Sammlung aufgenommen. Die im Video enthaltenen Informationen können genauso verwendet werden wie die Angaben in der Audiodatei.

Da Google schon vor weit über einem halben Jahr die umfangreichen multimodalen Stärken von Gemini herausgestellt hat, war diese Integration nur eine Frage der Zeit. Erst in dieser Woche wurde außerdem „Ask YouTube“ angekündigt, das einzelne Videos auswerten und Fragen zum Inhalt beantworten kann. Es dürfte sich um dieselbe genutzte Technologie handeln.

