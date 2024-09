Ask YouTube: Google startet neuen KI-ChatBot für erste YouTube Premium-Nutzer – so funktioniert es (Video)

Google setzt derzeit stark auf KI-ChatBots und integriert diese auch abseits der Gemini-Plattform in weitere Produkte: Jetzt hat man den Start von Ask YouTube angekündigt, das in diesen Tagen für erste Premium-Abonnenten zur Verfügung stehen wird. Der Button ist nach der Aktivierung unter jedem Video zu finden und kann beliebige Fragen zum Inhalt des jeweiligen Videos beantworten.



Der Rollout von Googles Ask-Produkten geht weiter: Nach Ask Google Photos und Ask YouTube Music gibt es jetzt das neue Ask YouTube. Dahinter verbirgt sich ein KI-ChatBot, der mit einem Tap auf den ASK-Button unter einem Video gestartet werden kann und sich vollständig auf dieses bezieht. Nutzer können in der gewohnten Konversationsansicht beliebige Fragen zum Inhalt stellen.

Im obigen Video könnt ihr das neue Tool im Einsatz sehen, das ähnlich aufgebaut ist wie die gleichnamigen Produkte in Fotos und YouTube Music. Die Funktion selbst ist übrigens nicht ganz neu, denn schon jetzt könnt ihr auch im Gemini-ChatBot einfach die URL zu einem YouTube-Video angeben und nach einer Inhaltszusammenfassung oder ähnlichem bitten. Mit dem Ask-Button wird diese Funktion direkt an die Quelle gebracht und es ist davon auszugehen, dass man den Funktionsumfang schnell ausbauen wird.

Ask YouTube startet zunächst nur für US-Nutzer mit Premium-Abo. Die Einschränkung auf Premium-Nutzer wird wohl noch länger erhalten bleiben, die regionale Einschränkung hingegen aufgrund der angesprochenen Verfügbarkeit in Gemini wohl nur von kurzer Dauer sein. Innerhalb von Gemini ist das Ganze übrigens auch ohne Premium-Abo nutzbar.

