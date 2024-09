YouTube Premium wird teurer: Google erhöht Abopreis in vielen europäischen Ländern um bis zu 50 Prozent

Erst vor knapp einem Jahr hat Google die YouTube Premium-Preise erhöht und jetzt könnte die nächste Preiserhöhung bevorstehen, die auch europäische Nutzer betrifft. In diesen Tagen werden viele Nutzer darüber informiert, dass der Abopreis für die werbefreie Nutzung sowie für YouTube Music zwischen 30 bis 50 Prozent nach oben geht. Es wäre eine massive Preissteigerung.



So wie praktisch alle Plattformen und Dienstleister hat Google in den letzten zwei Jahren die Preise für das YouTube Premium-Abo teils massiv erhöht. Erst vor gut einem Jahr wurden die YouTube Premium-Preise in Deutschland angehoben und jetzt steht offenbar die nächste Welle der Preiserhöhungen an. Denn in diesen Tagen berichten Nutzer aus vielen Ländern außerhalb der USA von der mitgeteilten Information, dass ab November neue Tarife gelten.

Über das Wochenende sollen E-Mails mit angekündigten Preissteigerungen von 30 Prozent bis 50 Prozent an die Nutzer verschickt worden sein. Meldungen gibt es von Nutzern aus Irland, Belgien, Niederlande, Italien, Schweden sowie aus der Schweiz. In den europäischen Ländern steigt etwa der Familienpreis von 18 Euro auf 26 Euro. Der Einzelpreis von 12 Euro auf 14 Euro.Aber auch der mittlere Osten, Singapur, Thailand und Indonesien sollen vor Preiserhöhungen stehen. Erst vor wenigen Wochen wurde der Preis für Nutzer aus Indien erhöht.

Bisher gibt es keine Meldungen aus Deutschland und auch damals war es so, dass die Preiserhöhung in Deutschland erst sehr viel später kam als in anderen Ländern. Dennoch sollten sich Abonnenten auch hierzulande zumindest einmal darauf vorbereiten, vielleicht bald mehr für die werbefreie Plattform sowie das YouTube Music-Abo zahlen zu müssen.

