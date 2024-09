Android 15: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 15 QPR1 Beta 2 für die Pixel-Smartphones

Google hat vor gut zehn Tagen die Android 15 QPR1 Beta 2 veröffentlicht, die auch in dieser Ausgabe wieder einen ganzen Schwung an Neuerungen im Gepäck hatte. Wir haben euch die größten Neuerungen bzw. Veränderungen im Vergleich zur Vorversion bereits ausführlich vorgestellt und hier gibt es jetzt den Überblick über alle wichtigen Neuerungen, die diese Version auf die Pixel-Smartphones bringt.



Noch immer hat Google es nicht geschafft, das finale Android 15 auf die Pixel-Smartphones auszurollen, aber die QPR-Schiene für die nächste Pixel Feature Drop-Version ist bereits in der zweiten Beta angekommen. Google hat die Android 15 QPR1 Beta 2 vor wenigen Tagen veröffentlicht und auch mit dieser wieder einen ganzen Schwung an Neuerungen auf die im Beta-Kanal befindlichen Pixel-Smartphones gebracht, die wir euch an dieser Stelle schnell und übersichtlich vorstellen.

Aufladen bis 80 Prozent

Um den Smartphone-Akku so weit wie möglich zu schonen und dennoch hohen Komfort zu haben, kann dieser auf Wunsch bei Android 15 nur bis zu einem Stand von maximal 80 Prozent geladen werden. Das bringt Vorteile mit sich, die wir euch im folgenden Artikel bereits erläutert haben. Es gibt aber auch noch eine Zwischenstufe, die vielleicht einigen Nutzern eher zusagt.

Schneller Keyboard-Wechsel

Die Standard-Tastatur unter Android 15 besitzt ab der Beta 2 einen neuen Button, mit dem sich die Oberfläche schneller wechseln lässt.

Sperrbildschirm-Widgets am Pixel Tablet

Gute Nachrichten für Pixel Tablet-Nutzer: Diese können jetzt auch am Sperrbildschirm Widgets einrichten, die nach dem Einschalten des Displays sichtbar sind. Das stärkt natürlich auch die Nutzung als Smart Display.

Der neue Android 15 Desktopmodus

Android 15 QPR1 Beta 2 bringt endlich den Desktopmodus mit, an dem Google schon seit mehreren Jahren arbeitet. Jetzt lässt sich dieser bereits auf dem Pixel Tablet aktivieren und nutzen. Es zeigen sich einige Stärken dieses Modus.

» Mehr Infos zum Android 15 Desktopmodus

Stufenlose Farbkorrektur

Bildschirmaufnahme und Cast-Label

Wird die aktuelle Darstellung auf dem Bildschirm aufgenommen oder per Cast auf ein anderes Gerät übertragen, zeigt sich das nun noch deutlicher als bisher an der Oberfläche. Es gibt einen Chip am linken Rand der oberen Statusleiste, ähnlich wie beim Telefonieren oder der Nutzung der Kamera.

Neue Einstellungen-Oberfläche

Googles Designer räumen die Oberfläche der Einstellungen auf. Diese bieten nun noch mehr Übersicht und bringen eine neue Sortierung. Anfangs gerade für Vielnutzer sicherlich ein neues Suchspiel, aber grundsätzlich wohl logischer als bisher aufgebaut.

