YouTube Premium Lite: Google kündigt neue Abo-Tarife, Möglichkeiten zum Teilen mit Freunden und mehr an

Wer YouTube werbefrei nutzen und zusätzlich von funktionellen Vorteilen profitieren und YouTube Music nutzen möchte, kann dies sehr einfach durch Abschluss eines YouTube Premium-Abos tun. Allerdings gibt es oftmals Kritik an der Auswahl der Pakete, die je nach Region mehr als überschaubar ist. Jetzt hat Google neue Pakete und kommende Möglichkeiten angekündigt.



Mit YouTube Premium erhalten alle Nutzer eine werbefreie Plattform, die Hintergrundwiedergabe, die Offline-Wiedergabe, die Möglichkeit zum frühen Testen neuer Features sowie den werbefreien Zugang zu YouTube Music. Wer nur die Musik möchte, kann ein YouTube Music Premium-Abo abschließen. Wer auf YouTube Music verzichten kann, hat mit etwas Glück die Möglichkeit zum Abschluss eines YouTube Premium Lite-Abos. Allerdings ist der notwendige Anteil an Glück in den letzten Monaten immer weiter gestiegen.

Jetzt hat Google in einem Blogbeitrag angekündigt, schon bald neue Tarife für YouTube Premium anbieten zu wollen, die über das bestehende Paket und dessen Möglichkeiten für Familien und Studenten hinausgehen. Wie diese aussehen könnten, hat man bisher nicht verraten. Es wird aber in Aussicht gestellt, dass sich ein YouTube Premium-Abo zukünftig auch mit Freunden teilen lässt, die sich allein schon aus organisatorischen Gründen nicht in der Familiengruppe befinden.

We’re committed to bringing members more plan options by expanding our existing offers to more regions, while also introducing new plans and exploring ways for you to share your benefits with friends in the future!