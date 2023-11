YouTube Premium wird teurer: Google erhöht jetzt auch in Deutschland die Preise für das werbefrei-Musik-Abo

In den letzen Wochen wurde recht häufig über das Abo-Angebot von YouTube Premium diskutiert, das vor allem durch den Start des Werbeblocker-Blockers verstärkt in den Fokus geraten ist. Nachdem Google in den letzten Monaten die Abo-Preise in vielen Ländern erhöht hat, ist nun Deutschland an der Reihe: Der Preis für das Einzelabo steigt auf 12,99 Euro pro Monat und auch beim Familien-Abo gibt es eine massive Preissteigerung.



Wir spüren es alle: Alles wird teurer und auch die digitalen Dienstleistungen und Abos erleben seit einiger Zeit Preissteigerungen, bei denen alle Anbieter natürlich gerne mitziehen – ob notwendig oder nicht. Auch Google hat den Preis von YouTube Premium in einigen Ländern zuletzt deutlich erhöht und die deutschen Nutzer bisher verschont. Doch nachdem man kürzlich den Werbeblocker-Blocker aktiviert und das Premium Lite-Abo gestartet hat, folgt nun auch dieser Schritt.

Der Abo-Preis von YouTube Premium steigt von 11,99 Euro pro Monat auf 12,99 Euro pro Monat. Mit einem Euro mehr pro Monat fällt das sehr moderat aus und dürfte wohl nur die wenigsten Nutzer zum Klick auf den Kündigen-Button motivieren. Anders sieht es bei den Familien aus, denn dort steigt das Abo von 17,99 Euro pro Monat auf ganze 23,99 Euro pro Monat – das ist schon ein massiver Anstieg und könnte so manchem den Familientarif ein wenig madig machen.

YouTube informiert Premium-Abonnenten jetzt per E-Mail über den erhöhten Preis und auch auf der Premium-Webseite ist die neue Preisgestaltung bereits zu finden. Für neue Abonnenten gelten die Preise ab sofort, für bestehende erst in frühestens 30 Tagen mit dem Beginn der nächsten Abrechnungsperiode.









Natürlich muss man sich über steigende Preise nicht freuen, aber man muss YouTube zugutehalten, dass der Preis in Deutschland noch sehr lange Zeit stabil geblieben ist. Denn in einigen Ländern begann man schon 2022 mit der Preiserhöhung und bei uns blieb es immerhin noch bis Ende 2023 stabil. Wer allerdings gerade erst ein Abo abgeschlossen hat, hauptsächlich wegen des Werbeblocker-Blockers, dürfte sich sicherlich ärgern.

Wem das Ganze zu teuer ist, der sollte bei YouTube Premium Lite vorbeischauen, das nur die Hälfte kostet und euch ebenfalls eine werbefreie Plattform bringt. Dann allerdings ohne Zugriff auf YouTube Music Premium.

