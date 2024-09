YouTube Music: Synchronisierung der Wiedergabeliste wird ausgerollt – gleiche Queue auf vielen Geräten

Die Musikstreamingplattform YouTube Music lässt sich Geräte-übergreifend vom Smartphone über den Fernseher bis zum Webbrowser verwenden, was sicherlich von vielen Nutzern in Anspruch genommen wird. Jetzt will Google diese Nutzung durch eine praktische Synchronisierung vereinfachen: Die aktuelle Wiedergabeliste wird nun vom Smartphone direkt in die Web-App hinein synchronisiert.



Wer YouTube Music auf mehreren Geräten nutzt, wird durch die Cloudnutzung stets auf allen Plattformen die gleichen Playlisten vorfinden, die gleichen Likes, die gleichen gespeicherten Vorlieben und sonstigen festgelegten Dinge. Was bisher allerdings nicht synchronisiert wurde, ist die aktuelle Wiedergabeliste (Queue) – aber auch dafür gibt es jetzt ein Update, das Abhilfe schafft. Denn die aktuelle Liste der kommenden Titel wird nun vom Smartphone in die Cloud synchronisiert.

Nutzer dürfen sich darauf freuen, eine aktive Wiedergabeliste vom Smartphone direkt nach dem Start der Web-App auch in dieser vorzufinden. Von dort könnt ihr direkt weiterhören und müsst somit weder auf den aktuellen Song noch auf die nächstgeplanten Titel verzichten oder diese erneut zusammenstellen. Google weist darauf hin, dass die Synchronisierung nur in eine Richtung funktioniert, wobei das Smartphone stets die Quelle ist. Eine Änderung in der Web-App werdet ihr am Smartphone also nicht wiederfinden.

Viele Nutzer dürften YouTube Music wohl auch mit Android Auto im Fahrzeug nutzen. Daher ergibt es sich nun, dass die Queue von der Fahrt nach Hause direkt am heimischen Computer oder einem anderen Gerät weiter genutzt werden kann.

