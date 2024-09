Google TV: Neue Smart Home-Steuerung wird ausgerollt – smarte Geräte direkt am Smart TV steuern (Video)

Die Smart TV-Plattform Google TV erhält ein Update, das sich schon seit längerer Zeit in Entwicklung befindet und daher lange auf sich warten ließ: Nach dem Rollout der jüngsten Version haben alle Nutzer die Möglichkeit, die Smart Home-Steuerung per tiefer Integration von Google Home direkt am smarten Fernseher mit der Fernbedienung zu verwenden.



Schon vor gut einem Jahr hatten die Entwickler von Google TV erstmals eine Smart Home-Integration in Aussicht gestellt und sich dabei zunächst auf die Darstellung des Livebildes einer Nest-Türklingel beschränkt. Jetzt geht die Integration einen deutlichen Schritt weiter und ermöglicht es den Nutzern, einen Teil der Google Home-Oberfläche direkt auf dem Smart TV zu nutzen. Dazu gibt es ein Panel, das am rechten Rand der Oberfläche jederzeit ausgefahren werden kann. Im folgenden Video könnt es ab Sekunde 50 sehen.

Das Google Home Panel entspricht in etwa der bekannten Oberfläche der anderen Plattformen und bietet den vollen Funktionsumfang: Schalter umlegen, Slider einstellen, Status einzelner Geräte abrufen, auf gruppierte Geräte zugreifen oder sonstige Steuermöglichkeiten nutzen. Alles bequem am Smart TV mit der Fernbedienung. Und wer die Fernbedienung nicht finden kann, kann das Ganze auch per Sprachsteuerung nutzen. Das dürfte vor allem für das Umgebungslicht rund um den Fernseher sehr praktisch sein.

Das Google TV-Update wird in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt und umfasst neben der in diesem Artikel erwähnten Smart Home-Integration noch weitere Verbesserungen. Unter anderem einen neuen Sport-Tab, einen personalisierten Standby-Bildschirm sowie eine tiefere Gemini-Integration, die unter anderem für Zusammenfassungen verwendet werden kann.

