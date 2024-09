26 Prozent Rabatt im Google Store? Google kündigt Pixel-Angebote zum 26. Geburtstag an (Google-Party)

In dieser Woche feiert Google den 26. Geburtstag, den man sicherlich wieder mit einigen Aktivitäten zelebrieren wird – und auch in diesem Jahr wird sich der deutsche Google Store daran beteiligen. Jetzt hat man für Donnerstag „ganz Besondere“ Aktionen angekündigt und bereits einen Countdown gestartet. Es sind starke Aktionen rund um die Pixel-Smartphones, das Pixel Tablet und die Pixel Watch zu erwarten.



Wir haben euch hier im Blog bereits viele Rückblicke rund um 26 Jahre Google gegeben und in dieser Woche, genauer am 27. September, wird der Geburtstag des Unternehmens offiziell zelebriert. Auch in diesem Jahr wird sich der deutsche Google Store an den Aktionen beteiligen, so wie das schon seit einigen Jahren der Fall ist und bereits in der Vergangenheit starke Aktionen mitbrachte. Im letzten Jahr gab es bis zu 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte, verschiedene Goodies zu den Bestellungen und weitere Aktionen.

Der Countdown läuft! Verpasse nicht unsere Angebote vom 27. bis 29. September und ein ganz besonderes Geschenk von uns auf bestimmte Einkäufe. Melde dich für den Google Store Newsletter an, um weitere Infos zu den Angeboten zu erhalten.

Von Freitag bis Sonntag wird es auch diesmal wieder besondere Angebote geben. Natürlich sieht das Marketing jede Aktion als etwas Besonderes an, aber in diesem Jahr hängt man die Messlatte durch die Formulierung vielleicht noch etwas höher: „Zu unserem 26. Geburtstag am 27.09. planen wir etwas ganz Besonderes. Der Countdown beginnt, du darfst gespannt sein!“

Sobald es konkrete Informationen zu den Aktionen gibt, erfahrt ihr sie natürlich hier im Blog. Die Animation im Google Store lässt darauf schließen, dass man vor allem das Pixel-Portfolio rabattieren wird.

