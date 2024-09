26 Jahre Google: Darum wird der Geburtstag erst am 27. September gefeiert; Google nennt überraschenden Grund

Google feiert in diesem Monat den 26. Geburtstag und anlässlich dessen haben wir euch bereits wichtige Meilensteine von 26 Jahre Google gezeigt, die allesamt im September liegen. Seit vielen Jahren feiert Google den eigenen Geburtstag am 27. September und immer wieder wurde gerätselt, warum man dieses Datum gewählt hat. Jetzt wird die Frage endlich beantwortet, denn tatsächlich gab es auch an diesem Datum ein Highlight.



Unternehmen tendieren dazu, ihre Geburtstage und Jubiläen über einen langen Zeitraum zu strecken und kein konkretes Datum zu wählen – natürlich aus Marketinggründen. Bei Google ist das jedes Jahr im September ganz ähnlich, aber dennoch gibt es einige feste Datumsangaben in der Geschichte des Unternehmens. Wir haben euch erst kürzlich die wichtigsten Meilensteine und Googles Geburtstage aufgelistet. Hier noch einmal ein schneller Überblick:

4. September: Gründung der Google Inc.

15. September: Start der Domain google.com

27. September: Google feiert offiziell Geburtstag – aber warum?

Warum feiert Google am 27. September Geburtstag?

Google wurde am 4. September 1998 gegründet. Im Jahr 2005 begannen wir, das Jubiläum von Google am 27. September zu feiern, als wir öffentlich ankündigten, dass wir nicht mehr anzeigen würden, wie viele Seiten wir indiziert haben. Zu dieser Zeit wuchsen das Web und unser Index schnell, aber wir wussten, dass Google sich wirklich durch die Qualität unserer Ergebnisse und unsere Fähigkeit auszeichnete, Menschen dabei zu helfen, schnell das zu finden, was sie suchten.

Jetzt wissen wir es 🙂