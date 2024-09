Happy Birthday, Google: Heute vor 26 Jahren wurde die Google Inc. gegründet; Rückblick auf die Gründungstage

Das Unternehmen Google hat mehrere Geburtstage, die meisten fallen in den September und offiziell feiert man erst am Ende des Monats. Doch am heutigen 4. September können wir offiziell 26 Jahre Google zelebrieren, denn heute vor 26 Jahren wurde das Unternehmen offiziell gegründet. Damit hat man das Vierteljahrhundert überschritten, wird diesen Geburtstag aber vermutlich nicht zelebrieren.



Google feiert den eigenen Geburtstag stets am 27. September und wird somit auch in diesem Jahr erst in etwas mehr als drei Wochen die bunten Luftballons steigen lassen. Historisch betrachtet wäre aber heute der Geburtstag des Unternehmens, denn die Google Inc. wurde am 4. September 1998 gegründet. Gegründet von Larry Page und Sergey Brin mit einem Startkapital von 1,1 Millionen Dollar, das man sich bei Freunden, Familie und einem ersten Investor geholt hat. Es sollte sich lohnen.

Spannend ist die kurze Geschichte hinter der Gründung, denn eigentlich wollten die beiden nur ihre Suchtechnologie lizenzieren und gar kein Unternehmen gründen. Doch der Investor Andy Berchtolsheim zeigte sich vom Produkt „Google“ so begeistert, dass dieser im August 1998 einen Scheck in Höhe von 100.000 Dollar auf die „Google Inc.“ ausstellte. Das Problem dabei war, dass dieses Unternehmen nicht existierte und zwecks Einlösung gegründet werden musste.

Wir haben euch in den letzten Wochen bereits einige Einblicke in die 25-jährige Geschichte des Unternehmens gegeben und erst am Samstag über die Google-Geburtstage und die wichtigsten Meilensteine berichtet. Wer etwas Interesse daran hat, kann auch nachlesen, wie es zu der Bezeichnung ‚Google‘ kam und was es mit dem Google-Vorgänger BackRub auf sich hat.

