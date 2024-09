Gemini: Neue schlanke Oberfläche für die Android-App wird ausgerollt – bringt schickes Ambient-Design

Die Android-App von Google Gemini findet sich mittlerweile auf sehr vielen Smartphones und dient auf den mobilen Geräten als einfache Anlaufstelle für den KI-ChatBot. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das die Oberfläche deutlich verschlankt und für eine aufgeräumte Startseite sorgt, so wie sie die Nutzer seit jeher von der Google-Startseite kennen. Das sieht schick aus und hat das Zeug zur Ambient-Oberfläche.



Wer die Gemini-App unter Android öffnet, wurde bisher von einer geteilten Oberfläche begrüßt: Am oberen Rand nennt sich Gemini (oder Gemini Advanced) selbst, um die App zu beschreiben. Darunter folgen in einem Karussell mehrere Beispiele für Anfragen an den KI-ChatBot, um dessen Möglichkeiten zu unterstreichen. Es folgt ein Schnellzugriff auf die letzten Chats und Gems, dann etwas Freiraum und am unteren Rand die Eingabeleiste für die nächste Anfrage in Form von Text, Bild, Audio oder anderen Medien.

Jetzt scheint man der Meinung zu sein, dass sich Gemini nicht mehr ausführlich bei jedem Start vorstellen und den Zugriff auf die letzten genutzten Inhalte anbieten muss. Stattdessen ist die Startseite jetzt bis auf drei kleine Elemente praktisch leer: Die Eingableiste am unteren Rand bleibt natürlich erhalten und ist unverändert. Ganz zentral stellt sich jetzt nicht mehr Gemini selbst vor, sondern der Nutzer wird mit „Hello, …“ begrüßt. Als neues Element kam eine leicht zu übersehende Verknüpfung am linken oberen Rand dazu, die den Zugriff auf die letzten Konversationen und Gems ermöglicht.

Die neue Startseite sieht deutlich besser aus als die alte Variante, das ist sicherlich unstrittig. Bei der alten Version konnte man, jetzt im direkten Vergleich, fast übersehen, dass man sich eigentlich schon in einem Konversationsfenster befindet. Außerdem scheint die neue Version wie dafür gemacht zu sein, für diverse Ambient-Oberflächen verwendet zu werden – etwa auf dem Smart Display, am Smart TV oder vielleicht auch am Android-Sperrbildschirm

