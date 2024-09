Gemini Update: Neue Ask-Produke starten, NotebookLM als Geheimtipp, Google Assistant-Ersatz und mehr

Google hat auch in dieser Woche wieder größere Fortschritte mit der KI-Plattform Gemini gemacht, die in Zukunft noch große Relevanz haben wird. Allen voran der Start der neuen Ask-Produkte, der Ausbau von NotebookLM und mehr. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit mehr als eineinhalb Jahren, damals noch unter dem Namen Bard, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch große Ankündigungen vorgeprescht: Denn man hat gleich zwei neue Ask-Assistenten gestartet, wir erklären euch die Funktionen von NotebookLM und Google kündigt den Assistant-Ersatz an. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das ist ‚Ask Google Photos‘

Mit ‚Ask Photos‘ hat Google Fotos kürzlich einen neuen, tief integrierten, KI-Assistenten erhalten, der die Nutzung der Fotoplattform erleichtern soll. Wir zeigen euch, was dieses Tool alles bewerkstelligen kann.

» Das ist Ask Google Fotos und so unterscheidet es sich von Classic Search

So funktioniert Googles NotebookLM

Googles KI-Plattform NotebookLM gehört nicht unbedingt zu den bekanntesten Produkten, bietet aber einen großen Funktionsumfang und ist daher sicherlich noch als Geheimtipp zu bezeichnen. Wir zeigen euch, wie ihr diese smarte Dokumentverwaltung mit angebundener Analyse umfangreich nutzen und für ihre Zwecke einsetzen könnt.

Google Kalender-Erweiterung für Gemini

Die Google Kalender-Erweiterung für Gemini ist gestartet und ermöglicht es jetzt allen Nutzern, sehr einfach per KI-ChatBot auf den eigenen Kalender zuzugreifen.

» Das ist die Gemini-Erweiterung ‚Google Kalender‘

Gemini ersetzt Google Assistant

Das war zu erwarten und jetzt hat man es offiziell gemacht: Gemini wird den Google Assistant auf den smarten Kopfhörern Pixel Buds vollständig ersetzen. Der Rollout soll im Laufe der nächsten Wochen beginnen und für alle modernen Pixel Buds-Generationen gelten.

» Gemini ersetzt Google Assistant auf Pixel Buds

Ask YouTube startet für Premium-Nutzer

Ein weiteres Ask-Produkt startet: Google hat den Rollout von Ask YouTube für Premium-Nutzer angekündigt. Nach dem Start gibt es einen neuen ASK-Button unter jedem YouTube-Video, mit dem sich ein KI-ChatBot zum beantworten von Fragen rund um das Video nutzen lässt.

» YouTube Premium bringt neue Ask YouTube-Funktion

Pixel Buds ändert Gemini-Benachrichtigungen

Mit dem Start von Geminin auf den Pixel Buds soll es in Zukunft ein ganz neues Benachrichtigungssystem geben. Nutzer sollen sich nicht nur über eingehende Messaging-Apps informieren und diese vorlesen lassen können, sondern auch über eine gefilterte Liste anderer Apps. Auch eine intelligente Zusammenfassung ist denkbar.

NotebookLM integriert YouTube

NotebookLM integriert zwei neue Datenquellen, die die Multimodalität von Gemini unterstreichen. Nutzer können jetzt sowohl YouTube-Videos als auch Audiodateien in ein Projekt einfügen und die darin enthaltenen Informationen nutzen, als wenn sie in Textform vorliegen würden. Ein starkes Update, das gemeinsam mit dem kurz zuvor gestarteten Podcast-Modus eine umfangreiche Analyse und Erarbeitung ermöglicht.

» Google erweitert NotebookLM um YouTube und Audio

Neue Oberfläche für Gemini

Die Gemini-App für Android erhält eine neue Oberfläche, die sich deutlich schlanker als bisher präsentiert. Man entfernt viele nicht-notwendige Elemente, begrüßt den Nutzer stattdessen mit seinem Namen und mit einem Eingabefeld.

» Gemini Android-App wird verschlankt

