Pixel Buds: Gemini ersetzt den Google Assistant jetzt auf allen Kopfhörern + Änderungen bei ‚Hey Google‘

Die smarten Kopfhörer der Produktlinie Pixel Buds zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass der Google Assistant stets nur einen Knopfdruck oder eine Sprachaufforderung entfernt ist. Das wird sich in Kürze ändern, denn jetzt hat Google offiziell den Start von Gemini for Earbuds angekündigt. Schon bald soll das neue KI-Modell den Google Assistant ersetzen.



Es war nur eine Frage der Zeit und jetzt hat Google es offiziell gemacht: In Kürze soll Gemini den Google Assistant auf allen Pixel Buds-Generationen ablösen und dementsprechend den Funktionsumfang anpassen. Gemini bietet deutlich mehr Möglichkeiten als der Google Assistant, hat in einigen Bereichen aber auch noch Schwachstellen, die laut der Ankündigung „etwas anders arbeiten“ als man es bisher gewohnt gewesen ist. Nutzer müssen sich also umstellen.

Durch die Umstellung wird es auch zu Änderungen bei den Einstellungsmöglichkeiten in der Buds-App kommen. In dieser wird es nach dem Update keinen „Hey Google“-Bereich mehr geben, sondern die Kopfhörer übernehmen vollständig die Einstellungen vom angebundenen Smartphone. Die kürzlich bekannt gewordene Einstellung der Google Assistant-Funktion zum Vorlesen von Benachrichtigungen erklärt sich durch das Gemini-Upgrade jetzt praktisch von selbst. Gemini selbst soll den Nutzern unterschiedliche Möglichkeiten geben, über Benachrichtigungen zu informieren.

Nutzer werden derzeit über beide Änderungen per E-Mail informiert (siehe oben), es gibt aber noch kein konkretes Datum, an dem mit der Umstellung zu rechnen ist. Eine E-Mail lässt zwar eine sehr zeitnahe Umstellung vermuten, im Text heißt es dann aber doch nur „coming soon“. Gut möglich, dass es ein langsamer Rollout wird, der bei ersten Nutzern schon sehr bald ankommen kann.

