Pixel Buds Pro 2 & Gemini: Google startet ‚Gemini for Earbuds‘ – soll Google Assistant ablösen (Teardown)

Die nächste Generation der Pixel Buds steht in den Startlöchern und soll von Google in genauer einer Woche als Pixel Buds Pro 2 vorgestellt werden, über deren äußerlich sichtbare Änderungen wir bereits berichtet haben. Aber auch auf der funktionellen Seite bzw. der Software wird es Neuerungen geben: Auf den Ohrstöpseln soll Gemini on Earbuds Premiere feiern.



Die smarten Kopfhörer ‚Pixel Buds‘ definieren sich in ihrer smarten Produktkategorie vor allem durch den Zugriff auf den Google Assistant, der bekanntlich an vielen Stellen durch Gemini abgelöst werden wird. Jetzt gibt es in der Google-App für Android eindeutige Hinweise auf eine Ablösung des Assistant durch Gemini auf den Pixel Buds-Kopfhörer. Ein Teardown der App hat einen einzelnen String hervorgebracht, der von „Gemini on Earbuds“ spricht sowie von „Your new AI assistant is on headphones“.

Das sind recht eindeutige Textzeilen, die den Nutzern wohl schon bald bei der Ersteinrichtung der neuen Pixel Buds Pro 2 gezeigt werden sollen. Damit steht fest, dass der Google Assistant auch auf den Kopfhörern von Gemini abgelöst werden wird, was sich möglicherweise auch funktionell niederschlagen wird. Welche Verbesserungen mit Gemini im Gegensatz zum Assistant zu erwarten sind, geht aus den aktuell in der App befindlichen Textzeilen noch nicht hervor.

Interessant sind die beiden Bezeichnungen „Gemini on Earbuds“ sowie vor allem „you new AI assistant“. Dass das Wörtchen „Assistant“ darinsteckt, ist zwar der Produktgruppe geschuldet, dürfte beim Umstieg vom Assistant auf Gemini aber sicherlich sehr hilfreich sein.

» Pixel Buds Pro 2: Das sind Googles smarte Kopfhörer – alle Infos zu den KI-Stöpseln (Farben, Preis und mehr)

