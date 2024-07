Pixel Buds Pro 2: Googles smarte Kopfhörer werden viel teurer – neuer Leak verrät deutschen Verkaufspreis

Google wird in etwas mehr als zwei Wochen auch die Pixel Buds Pro 2 vorstellen, über die in den letzten Tagen schon einige Details bekannt geworden sind. Wer für sich schon eine Vorabentscheidung zum Kauf getroffen hat, könnte diese aber vielleicht noch einmal überdenken, denn ein neuer Leak verrät uns, dass der ohnehin schon recht hohe Verkaufspreis deutlich steigen wird.



Gleichzeitig mit den Pixel 9-Smartphones und der Pixel Watch 3 wird Google in Kürze die neuen Pixel Buds Pro 2 vorstellen – die zweite Generation der smarten Kopfhörer. Erst in dieser Woche ist bekannt geworden, in welchen vier Farben die Kopfhörer auf den Markt kommen werden und jetzt gibt es die nächste nicht ganz unwichtige Information, die alle potenziellen Käufer interessieren dürfte.

Laut einem aktuellen Leak aus normalerweise zuverlässiger Quelle sollen die Pixel Buds Pro 2 hierzulande 249 Euro kosten und damit ganze 30 Euro mehr als die erste Generation. Die Pro-Kopfhörer waren vorher schon nicht günstig – da verpflichtet allein schon der Name – aber mit dieser Steigerung ist man jetzt tatsächlich im obersten Preissegment angekommen. Wie schon bei der Preissteigerung der Pixel Watch 3 und den Pixel 9-Smartphones muss man sich wirklich fragen, ob ein solch großer Sprung innerhalb einer Generation wirklich notwendig ist.

Positiv sehen können diese Preissteigerung wohl lediglich die Nutzer, die sich sehr früh ein Pixel 9-Smartphone kaufen und mit diesem (mutmaßlich!) in den ersten zwei Wochen kostenlose Pixel Buds Pro 2 erhalten werden. Ist zwar eine Milchmädchenrechnung, aber je höher der Verkaufspreis, desto höher die Ersparnis 🙂

