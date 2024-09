Pixel Buds: Google Assistant liest Benachrichtigungen nicht mehr vor – Google stellt praktisches Feature ein

Einer der wichtigsten Gründe für den Kauf der Google Pixel Buds ist sicherlich die Verfügbarkeit des Google Assistant, der sowohl per Sprache als auch haptisch ausgelöst werden kann. Jetzt hat dieser allerdings eine praktische Funktion verloren, die eigentlich zum Kernbereich gehört: Der Assistant liest keine Benachrichtigungen mehr automatisch vor.



Nutzer der Google Pixel Buds waren es über lange Zeit gewohnt, dass der Google Assistant über eingehende Benachrichtigungen informiert, doch damit ist es zumindest im automatischen Modus erst einmal vorbei. Wie jetzt auf einer Support-Seite angekündigt wurde, wird der Assistant diese nicht länger vorlesen. Schon seit einigen Tagen hatten Nutzer von diesem Problem berichtet und jetzt wissen wir, dass es sich um eine absichtliche Deaktivierung handelt.

Der Google Assistant liest ungelesene Benachrichtigungen nicht mehr vor, wenn die Assistant-Funktion „Drücken“ durch den Tap auf den Kopfhörer genutzt wird. Außerdem wird der Google Assistant die Benachrichtigungen auch nicht mehr automatisch vorlesen. Dementsprechend wird es auch nicht mehr ermöglicht, auf diese Benachrichtigungen zu antworten. Um Benachrichtigungen abzurufen und vorzulesen, müsst ihr den Assistant explizit mit „Lies meine Benachrichtigungen vor“ auffordern.

Doch diesmal handelt es sich nicht um ein Lizenz- oder Patentproblem, wie es in den letzten Monaten häufiger in diesem Bereich vorgekommen ist, sondern angeblich um eine Umsetzung im Interesse der Nutzer. Gut möglich, dass so mancher Nutzer diese Darstellung nicht unbedingt teilt 😉

