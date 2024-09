Android Auto: Update für die Google Maps Navigation – ein neuer Button für Zwischenziele (Screenshots)

Die wohl meistgenutzte App unter Android Auto ist die Google Maps Navigation, die die Nutzer zuverlässig zu ihrem gewünschten Ziel führen soll. Wer während der Fahrt einen Zwischenstopp einlegen möchte, kann das nun einfacher als bisher tun, denn mit einem der jüngsten Updates kam zu diesem Zweck ein neuer Button in die Oberfläche.



Gerade bei längeren Fahrten ist es oftmals der Fall, dass man einen schnellen Abstecher an einen anderen Ort macht und zu diesem Zweck einen Zwischenstopp hinzufügt. In der Google Maps Routenplanung am Desktop sowie der Navigation am Smartphone ist das seit vielen Jahren durch eine simple Oberfläche möglich – und jetzt zieht auch Android Auto nach. Eines der jüngsten Updates bringt einen neuen Button in die Google Maps-Oberfläche.

Sucht ihr nach einem Ort über die Google Maps-Suche und ruft die Detailinformationen auf, erscheint in der jüngsten Version ein Button zum Hinzufügen des Stopps. Ein Tap fügt diesen Ort als Zwischenstopp für die aktive Navigation hinzu und leitet anschließend direkt auf die Navigationsoberfläche mit den geplanten Zielen weiter. Von dort lässt sich die Reihung ändern, sodass der neue Eintrag nicht nur als Zwischenziel, sondern vielleicht auch als Endziel verwendet wird.

Die neue Funktion könnte bei manchen Nutzern schon seit einigen Tagen verfügbar sein, bei anderen wiederum nicht. Denn wie üblich rollt Google solche Neuerungen bei Google Maps in Android Auto sehr langsam aus. Hoffen wir, dass die Navigation zukünftig noch weitere Dinge erhält, die es bisher nur am Smartphone oder auf dem Desktop gibt.

