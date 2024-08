Pixel Buds Pro 2: Googles neuer Tensor A1 verbessert ‚Active Noise Cancelling‘ – Leistung wurde verdoppelt

Google hat kürzlich die Pixel Buds Pro 2 vorgestellt, die in der zweiten Generation durch ein leicht überarbeitetes Design, gesteigerte Leistung sowie (natürlich) zusätzlichen KI-Funktionen überzeugen sollen. Jetzt hat Google einen interessanten Einblick in eines der wichtigsten Features gegeben, nämlich in die Leistungsfähigkeit des Active Noise Cancelling (ANC) – ebenfalls mit KI-Unterstützung durch den neuen Tensor-SoC.



Das ‚Active Noise Cancelling‘ gehört bei Kopfhörern der gehobenen Preisklasse mittlerweile zum Standard und soll dafür sorgen, dass Umgebungsgeräusche soweit wie möglich gedämpft werden – und das nicht mit Ohrstöpseln, sondern per Software und Gegensounds. Mit der ersten Generation der Pixel Buds Pro hat das schon sehr gut funktioniert und für den Nachfolger legt Google noch einmal stark nach. Natürlich kommt dafür KI-Unterstützung zum Einsatz.

Google verbaut in den Pixel Buds Pro 2 erstmals einen Tensor-SoC außerhalb eines Smartphones oder Tablets – und das aus gutem Grund. Denn der Tensor A1 hat natürlich starke KI-Funktionen an Bord, die diese tief integrieren und parallel zur eigentlichen Hauptfunktion nutzbar machen. Das Active Noise Cancelling kommt laut den Angaben im Google-Blog drei Millionen Mal pro Sekunde zum Einsatz, indem es Umgebungsgeräusche auswertet und entsprechende Gegengeräusche erzeugt.

Mit dieser hohen Schlagzahl will man doppelt so viele Umgebungsgeräusche wie bei der ersten Generation überdecken. Erste Tests werden zeigen müssen, wie viel besser das durch die KI-Unterstützung und den neuen Tensor-SoC funktioniert.

