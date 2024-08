Pixel Buds Pro 2: Das sind Googles neue Kopfhörer – erstmals mit Gemini-Ki und Tensor-SoC (Video)

Google gibt den Nutzern wieder was auf die Ohren: Vor wenigen Minuten wurden die neuen Pixel Buds Pro 2 offiziell vorgestellt, mit denen man die Pro-Serie in die zweite Generation bringt. Natürlich spielt auch bei diesen Produkten die Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle und erstmals gibt es einen großen technischen Fortschritt mit dem Tensor A1. Hier findet ihr alle Infos.



Google hat die Pixel Buds Pro 2 offiziell vorgestellt, die die Nachfolge der ersten Pro-Generation antreten und dieser mit einigen Verbesserungen begegnen: Äußerlich gibt es zwar nur marginale Änderungen, aber das ist bei den Ohrstöpseln auch nicht anders zu erwarten gewesen. Die wichtigsten Änderungen gibt es unter der Haube sowie auf der Software-Seite.

Denn erstmals wird Google den Tensor A1 verbauen und damit auch den smarten Kopfhörern einen SoC aus dem eigenen Hause spendieren. Zu diesem wird es in den nächsten Tagen sicherlich noch viele Details geben. Eine weitere wichtige Neuerung ist die starke Unterstützung von Gemini, denn man startet mit Gemini for Earbuds. Wir haben euch erst heute früh alle wichtigen Pixel Buds Pro 2-Infos zusammengefasst, daher findet ihr hier die von Googles Marketing hervorgehobenen Neuerungen:

Alle Infos in Kürze…

















Farben

Die Pixel Buds Pro 2 werden in den Farben Porcelain, Raspberry, Haze und Mojito zu haben sein. Ihr könnt die Farben auf obigem Bild in der aufgelisteten Reihenfolge sehen. Das Case bleibt weiterhin weiß.

Technische Details

Erst einen Tag vor der Präsentation ist bekannt geworden, dass Google den Pixel Buds Pro 2 erstmals einen Tensor-SoC spendiert – konkret den Tensor A1. Die Akku-Laufzeit soll bei 8 Stunden liegen, mit Case gar bei 30 Stunden und das Pairing mit anderen Pixel-Geräten will man so „seamless“ wie nur möglich gestaltet haben. Alle Infos zu den technischen Daten.

Gemini for Earbuds

Google wird auf den Pixel Buds Pro 2 das neue KI-Produkt Gemini for Earbuds Premiere feiern lassen. Dieses soll den Google Assistant ablösen und wird von Google als „Your new AI assistant is on headphones“ beschrieben. Alles was über diesen wichtigen Software-Bestandteil bereits bekannt ist, findet ihr im verlinkten Artikel.

Verfügbarkeit und Preis

Google wird die Pixel Buds Pro 2 wohl nicht vor September auf den Markt bringen. Wer jetzt dennoch schon die Kreditkarte zücken möchte, muss dafür 249 Euro in die Hand nehmen.