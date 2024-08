Pixel Watch 3: Google hat die neuen Smartwatches jetzt offiziell vorgestellt – ab 399 Euro vorbestellbar (Galerie)

Google hat die Pixel Watch 2 endlich offiziell vorgestellt! Schon mit der dritten Generation, die gerade einmal zehn Monate nach dem Vorgänger kommt, nimmt man größere Änderungen an der Linie vor: Denn diesmal wird die Smartwatch in zwei Varianten erscheinen. Man hält an der mehr oder weniger etablierten 41mm-Variante fest und bringt zusätzlich eine 45mm-Variante auf den Markt. Die neuen Smartwatches können jetzt vorbestellt werden – hier findet ihr alle Inofs.



Mit den ersten beiden Generationen der Pixel Watch hat sich Google einen Platz am Markt verschafft und so manches Experiment gewagt, um sowohl dieses Produkt als auch die Smartwatch-Plattform Wear OS voranzubringen. Jetzt bringt man mit der Pixel Watch 3 bereits die dritte Generation auf den Markt, die an einigen wichtigen Stellschrauben dreht und erstmals in zwei unterschiedlichen Größen zu haben sein wird.Ihr findet alle Infos in diesem Artikel.

Google hat die neuen Smartwatches offiziell vorgestellt und wir haben euch erst heute früh alle Infos zur Pixel Watch 3 zusammengestellt. Daher hier nur die Kurzversion mit allen wichtigen Infos, die Google aus der eigenen Präsentation hervorgehoben hat.

Alle Infos in Kürze…

Pixel Watch 3

Produktname: Pixel Watch 3

Codenamen: Selene / Helios

Größe: 41mm

Abmessungen: 40.79 x 40.73 x 14mm

Displaygröße: 1,2 Zoll (32x32mm)

Displayform: Rund

Displayauflösung: 408×408 Pixel

Displayrahmen: 4,5mm (statt zuvor 5,5mm)

SoC: Snapdragon Wear 5100 + Cortex M33

Akku: 307 mAh

RAM: 2 Gigabyte

Hauptspeicher: 32 Gigabyte

Displayleistung: 1 bis 60 Hertz

Besonderheiten: Erstmals mit UWB, Wifi 5 Gigahertz

Betriebssystem: WearOS 5

Verkaufsstart: August 2024

Verkaufspreis: 399 Euro (Wifi) / 499 Euro (LTE)

Pixel Watch 3 XL

Produktname: Pixel Watch 3 45mm

Codenamen: Luna / Sol

Größe: 45mm

Abmessungen: 45mm x 45mm x 13.89mm

Displayform: Rund

Displaygröße: 1,45 Zoll (36x36mm)

Displayrahmen: 4,5mm (statt zuvor 5,5mm)

Displayauflösung: 456×456 Pixel

SoC: Snapdragon Wear 5100 + Cortex M33

Akku: 420 mAh

RAM: 2 Gigabyte

Hauptspeicher: 32 Gigabyte

Displayleistung: 1 bis 60 Hertz

Besonderheiten: Erstmals mit UWB, Wifi 5 Gigahertz

Betriebssystem: WearOS 5

Verkaufsstart: August 2024

Verkaufspreis: 449 Euro (Wifi) / 549 Euro (LTE)

Die beiden Smartwatches werden sich auch unter der Haube recht ähnlich sein. Ein Kritikpunkt wird es sicherlich sein, dass die größere Variante neue Armbänder benötigt und es aufgrund von Googles gewählter Verschlussart keine Möglichkeit geben kann, diese untereinander auszutauschen. Das ist sicherlich zu verschmerzen, aber eben auch etwas, über das man sich schon bei der ersten Generation Gedanken hätte machen sollen.









Pixel Watch 3-Armbänder

Pixel Watch 3 41mm-Bänder

Active Band (Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quarz)

(Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quarz) Active Sport Band (Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen)

(Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen) Woven Band (Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony, Bay, Sage)

(Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony, Bay, Sage) Stretch Band (Obsidian, Porcelain, Bay, Sage, Wintergreen, Rose Quartz)

(Obsidian, Porcelain, Bay, Sage, Wintergreen, Rose Quartz) Metal Mesh Band (Matte Black, Champagne Gold, Polished Silver)

(Matte Black, Champagne Gold, Polished Silver) Metal Links Band (Matte Black, Brushed Silver)

(Matte Black, Brushed Silver) Metal Slim Band (Matte Black, Champagne Gold, Brushed Silver)

(Matte Black, Champagne Gold, Brushed Silver) Two-Tone Leather Band (Charcoal, Porcelain, Bay)

(Charcoal, Porcelain, Bay) Crafted Leather Band (Obsidian, Moondust)

(Obsidian, Moondust) Performance Loop Band (Obsidian, Porcelain, Peony, Wintergreen)

Pixel Watch 3 45mm-Bänder

Active Band (Obsidian, Porcelain, Hazel)

(Obsidian, Porcelain, Hazel) Active Sport Band (Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen)

(Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen) Woven Band (Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony)

(Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony) Metal Links Band (Matte Black, Brushed Silver)

(Matte Black, Brushed Silver) Crafted Leather Band (Obsidian, Moondust)

(Obsidian, Moondust) Performance Loop Band (Obsidian, Porcelain, Peony, Wintergreen)

Für zukünftige Nutzer der 45mm-Variante wird es eine etwas kleinere Auswahl geben, was sich wiederum dadurch erklärt, dass es durch die beiden vorherigen Generationen aktuell eben deutlich mehr 41mm-Geräte als 45mm-Geräte gibt.









Preise und Verfügbarkeit

Pixel Watch 3 (41mm) Wifi: 399 Euro

Pixel Watch 3 (41mm) LTE: 499 Euro

Pixel Watch 3 (45mm) Wifi: 449 Euro

Pixel Watch 3 (45mm) LTE: 549 Euro

Google hat den Preis der Einstiegsvariante stabil gehalten, stößt an der oberen Grenze der vier Varianten aber schon in einen Bereich vor, für den sich so mancher Nutzer schon ein sehr gutes Smartphone kauft. Um den Verkauf anzukurbeln, wird man allen Nutzern sechs Monate Fitbit Premium gratis bieten, um die Fitnessfunktionen voll auszureizen.

