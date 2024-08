Pixel 9: Die neuen Google-Smartphones sind da – Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL und 9 Pro Fold offiziell vorgestellt

Google hat die Pixel 9-Smartphones nach Wochen der Leaks und Spekulationen endlich offiziell vorgestellt. In diesem Jahr geht man erstmals mit vier Smartphones an den Start, mit der die erfolgreiche Serie weiter wachsen soll: Ihr könnt das Pixel 9, das Pixel 9 Pro, das Pixel 9 Pro XL sowie das Pixel 9 Fold ab sofort vorbestellen. Hier findet ihr alle Infos.



Die Zeit der Spekulationen und Leaks ist vorbei, denn Google hat die Pixel 9-Smartphones jetzt offiziell vorgestellt. Alle durchgesickerten Informationen der letzten Monate haben sich wieder einmal als zuverlässig erwiesen, sodass Google diese mit der Präsentation eigentlich nur noch bestätigen musste. Wir haben euch alle Infos erst heute früh in einem Artikel zusammengestellt, daher hier nur der schnelle Überblick über die von Google hervorgehobenen Stärken: Alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones.

Die Smartphones werden in diesem Jahr erstmals als Vierergespann auf den Markt kommen. Nämlich das Pixel 9 als Standardmodell sowie gleich drei Pro-Modelle: Das Pixel 9 Pro, das Pixel 9 Pro XL sowie das Pixel 9 Pro Fold als Eingliederung der Foldable-Reihe in die große Pixel-Serie.

Mehr Infos in Kürze…

Pixel 9 vorbestellen + Speicher-Upgrade + 200 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)









Pixel 9

Produktname: Google Pixel 9

Interne Bezeichnung: Tokay

SoC: Tensor G4 (Alle Tensor-Infos)

(Alle Tensor-Infos) Display: 6,24 Zoll @ 120 Hertz

RAM: 12 Gigabyte

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB

Akku: 4.558 mAH | 24,12 Watt Ladegeschwindigkeit

Abmessungen: 152.8 x 71.9 x 8.5mm

Kameras: Zwei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide)

Farben: Jade, Obsidian, Peony, Porcelain

Weiteres: Ultraschall-Fingerabdruckscanner

Betriebssystem: Android 14 (mehr Infos zum Android 15-Update)

(mehr Infos zum Android 15-Update) Verkaufspreis: 899 Euro (128 GB) / 999 Euro (256 GB)

Das Pixel 9 ist trotz Namensgleichheit mit seinen Vorgängern vielleicht die große Überraschung, denn es dürfte sich als Grundmodell an die etwas preisbewussteren Nutzer richten, die dennoch ein im Highend angesiedeltes Gerät möchten. Ein Blick auf den Preis lässt allerdings daran zweifeln, ob das wirklich noch ein Gerät für preisbewusste Nutzer ist. Das Smartphone soll das Zeug dazu haben, ein mögliches Pixel 9a zu ersetzen. Und wie wir mittlerweile wissen, ist es ja nicht die einzige Erweiterung der Pixel 9-Serie.

Pixel 9 Pro

Produktname: Google Pixel 9 Pro

Interne Bezeichnung: Caiman

SoC: Tensor G4 (Alle Tensor-Infos)

(Alle Tensor-Infos) Display: 6,34 Zoll @ 120 Hertz

RAM: 16 Gigabyte

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Akku: 4.558 mAH | 25,20 Watt Ladegeschwindigkeit

Abmessungen: 152.8 x 71.9 x 8.5mm

Kameras: Drei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto), alle mit 50 Megapixel

Weiteres: UWB, Thermometer-Sensor, Erkennung von Display-Schutzfolien, voraussichtlich Qi2-Ladestandard (mehr Infos, Ultraschall-Fingerabdruckscanner)

(mehr Infos, Ultraschall-Fingerabdruckscanner) Betriebssystem: Android 14 (mehr Infos zum Android 15-Update)

(mehr Infos zum Android 15-Update) Farben: Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose

Verkaufspreis: 1099 Euro (128 GB) / 1199 Euro (256 GB) / 1329 Euro (512 GB)

Das Pixel 9 Pro geht als kleineres der beiden Pro-Smartphones ins Rennen und setzt auch in diesem Jahr auf das typische Pixel-Erkennungsmerkmal, das wir seit jeher kennen und noch lange Bestand haben wird: Die Kameraleiste. Diese ist zwar mit dieser Generation recht deutlich verändert und stellt den größten Schritt seit der sechsten Generation da, ist aber dennoch eindeutig als Pixel zu erkennen. Das Pixel 9 Pro wird, so wie der große Bruder, drei Kameras sowie auch den vom Pixel 8 Pro bekannten Thermometer-Sensor mitbringen.









Pixel 9 Pro XL

Produktname: Pixel 9 Pro XL

Interne Bezeichnung: Komdo

SoC: Tensor G4 (Alle Tensor-Infos)

(Alle Tensor-Infos) Display: 6,73 Zoll @ 120 Hertz

RAM: 16 Gigabyte

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Akku: 5.060 mAH | 32,67 Watt Ladegeschwindigkeit

Abmessungen: 162.7 x 76.6 x 8.5mm

Kameras: Drei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto), alle mit 50 Megapixel

Weiteres: UWB, Thermometer-Sensor, Voraussichtlich Qi2-Ladestandard (mehr Infos, Ultraschall-Fingerabdruckscanner)

(mehr Infos, Ultraschall-Fingerabdruckscanner) Betriebssystem: Android 14 (mehr Infos zum Android 15-Update)

(mehr Infos zum Android 15-Update) Farben: Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose

Verkaufspreis: 1199 Euro (128 GB) / 1299 Euro (256 GB) / 1429 Euro (512 GB) / 1689 Euro (1 TB)

Wenig überraschend lehnt sich das Pixel 9 Pro XL sehr stark am kleinen Bruder an und bringt nahezu das gleiche Design. Dennoch ist allein durch die Bezeichnung nicht zu verkennen, dass es sich um Googles Top-Produkt handelt. Es wird interessant sein, wie sich die beiden Smartphones nicht nur in puncto Spezifikationen, sondern auch dem Funktionsumfang, voneinander abheben bzw. mit welchen Vorzügen das Pixel 9 Pro XL gegenüber dem Pixel 9 Pro glänzen will.

Pixel 9 Pro Fold

Produktname: Google Pixel 9 Pro Fold ODER Google Pixel Fold 2

Interne Bezeichnung: comet

SoC: Tensor G4 (Alle Tensor-Infos)

(Alle Tensor-Infos) Speicher: 256 GB, 512 GB mit UFS 4.0

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Akku: 4.650 mAH | 20,25 Watt Ladegeschwindigkeit

Außendisplay: 6,4 Zoll; 6,6 Zoll mit abgerundeten Ecken

Innendisplay: 7,9 Zoll; 8,1 Zoll mit abgerundeten Ecken

Abmessungen aufgeklappt: 155.2 x 150.2 x 5.27 mm

Abmessungen zugeklappt: 155.2 x 77.1 x 10.54 mm

Kameras: Drei Kameras (Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto + ein unbekannter Sensor)

Frontkamera: Innen und Außen unter dem Display

Farben: Obsidian, Porcelain

Betriebssystem: Android 14 (mehr Infos zum Android 15-Update)

(mehr Infos zum Android 15-Update) Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB) / 2029 Euro (512 GB)

Auch wenn ein faltbares Smartphone Stand heute noch nicht unbedingt in die Flaggschiff-Serie passen will, soll es wohl ein Teil derer werden.









Preise und Verfügbarkeit

Pixel 9 128 GB: 899 Euro

Pixel 9 256 GB: 999 Euro

Pixel 9 Pro 128 GB: 1099 Euro

Pixel 9 Pro 256 GB: 1199 Euro

Pixel 9 Pro 512 GB: 1329 Euro

Pixel 9 Pro XL 128 GB: 1199 Euro

Pixel 9 Pro XL 256 GB: 1299 Euro

Pixel 9 Pro XL 512 GB: 1429 Euro

Pixel 9 Pro XL 1 TB: 1689 Euro

Pixel 9 Pro Fold 256 GB: 1899 Euro

Pixel 9 Pro Fold 512 GB: 2029 Euro

Ihr könnt die Smartphones ab sofort vorbestellt (siehe folgende Links) und dabei die von Google gebotenen Vorbesteller-Aktionen nutzen: Ihr erhaltet ein Speicher-Upgrade, Gratis-Abos für Gemini sowie eine 200 Euro Ankaufrpämie. Alle Infos zu den Vorbesteller-Aktionen findet ihr in diesem Artikel. Offiziell ausgeliefert werden die Smartphones ab dem 22. August.

Pixel 9 vorbestellen + Speicher-Upgrade + 200 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)