Pixel 9-Smartphones: Das sind die Vorbesteller-Aktionen – doppelter Speicher statt Gratis-Produkte

Google wird heute Abend die Pixel 9-Smartphones sowie die Pixel Watch 3-Smartwatches und die Pixel Buds Pro 2 vorstellen, die allesamt noch am heutigen Abend vorbestellt werden können. In den letzten Jahren schlug genau dann die Stunde der Pixel-Fans, denn Google bietet seit Jahren starke Bundle-Angebote mit Gratis-Geräten. Doch in diesem Jahr wird es etwas andere Vorbestelleraktionen geben, die vielleicht nicht ganz so attraktiv sind. Hier findet ihr alle erwarteten Aktionen in der Übersicht.



Googles beliebte Vorbesteller-Bundles

Um neue Smartphones gut in den Markt starten zu lassen, ist es bei größeren Herstellern seit Jahern üblich, dass sie starke Vorbesteller-Aktionen starten, von denen Schnellentschlossene profitieren. Google hat dabei in den letzten Jahren darauf gesetzt, den Nutzern eine Pixel Watch-Smartwatch oder Pixel Buds-Kopfhörer als Draufgabe zu schenken. Das kam wenig überraschend sehr gut bei den Nutzern an, aber dennoch dürfte man in diesem Jahr darauf verzichten.

Vorbestelleraktionen

So wie es Samsung seit einigen Jahren mit seinen Flaggschiff-Serien tut, soll es in diesem Jahr auch bei Google sein. Als Vorbesteller-Aktion erhalten die Käufer ein Speicherplatz-Upgrade: Ihr bekommt 256 GB zum Preis von 128 GB und spart damit 100 Euro beim Kauf. Das Upgrade gilt auch für alle weiteren Stufen, wird allerdings ebenfalls auf 100 Euro gedeckelt. Oder einfach gesagt: Google senkt den Preis der Smartphones für alle Vorbesteller temporär um 100 Euro.

Das ist nett, aber eine kostenlose Pixel Watch 3 im Wert von 399 Euro oder zumindest kostenlose Pixel Buds Pro 2 im Wert von 249 Euro hätten die Nutzer sicherlich mehr gefreut. Denn Rabatte in Höhe von 100 Euro sind schon kurz nach dem Verkaufsstart fast immer irgendwie, irgendwo möglich. Weiterhin wird man kurzzeitig einen zusätzlichen Eintauschbonus in Höhe von 200 Euro bieten.

Begrenzte Gemini-Aktion

Zusätzlich wird man allen Käufern, die ihr Smartphone spätestens bis Dezember 2024 in den Händen halten, ein kostenloses Google One AI Premium-Abo mit Zugang zu Gemini Advanced bieten. Für Pixel 9-Käufer gibt es sechs Monate und für alle anderen neuen Pixel 9-Smartphones ganze 12 Monate.









Dauerhafte Aktionen

Drei Monate YouTube Premium kostenlos

Es ist eine Dauer-Aktion, die seit Jahren gilt und sicherlich auch bei der neunten Generation erhalten bleiben wird: Pixel-Käufer erhalten drei Monate YouTube Premium gratis. Zusätzlich werden Pixel 9-Käufer sechs Monate Fitbit Premium gratis erhalten, ebenso wie Pixel Watch 3-Käufer:

Sechs Monate Fitbit Premium bei Pixel Watch 3-Kauf

Auch Käufer der Pixel Watch 3 dürfen sich freuen: Es wird, laut geleaktem Marketing-Material, sechs Monate Fitbit Premium mit erweiterten Fitness-Auswertungen kostenlos geben.

Pixel Buds Pro 2?

Die Pixel Buds Pro 2 könnten erneut das einzige Produkt bleiben, das keine Aktion erhält. Wobei es gerade in dieser Generation sicherlich ein netter Vorteil wäre, wenn Google ein paar Monate YouTube Premium oder Gemini Advanced drauflegt. Warten wir es mal ab.

Alle Infos zu den neuen Pixel-Produkten:

Pixel 9-Smartphones | Pixel Watch 3 | Pixel Buds Pro 2

