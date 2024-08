Made by Google: Alle Infos zum heutigen Pixel-Event – diese Produkte kommen, Livestream und Aktionen

Es ist Mitte August, Hochsommer. Ausgerechnet in dieser vermeintlichen Sommerpause lädt Google heute zum Made by Google-Event und wird unter anderem die neuen Pixel-Produkte vorstellen. Der Abend im Techbereich wird damit ohne Frage Google gehören. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen rund um das Event und die erwarteten Produkte in der Übersicht.



Eigentlich fand das ‚Made by Google‘-Event stets im Herbst statt, nämlich Anfang bis Mitte Oktober. Das war seit der ersten Ausgabe der Fall, doch in diesem Jahr hat man das Ganze um zwei Monate vorgezogen – mutmaßlich, um noch vor Apple und Samsung die neuen Produkte präsentieren zu können. Ob es sich dabei um eine dauerhafte Verschiebung handelt und sich dadurch noch weitere Dinge im Google-Kalender ändern, dürfte sich wohl erst nach dem Event und den ersten Zahlen entscheiden.

Diese Produkte kommen

Google wird heute Abend vor allem neue Pixel-Produkte präsentieren, aber auch Android 15 dürfte eine Rolle spielen. Denn immerhin soll Android 15 die neuen Smartphones zukünftig antreiben und der Livestream wird auch auf dem YouTube-Kanal von Android übertragen. Außerdem erwarten wir neue Ankündigungen rund um Gemini, denn das gesamte Event steht auch im Zeichen der KI, der magischen Funktionen, und man hat sogar das ‚Made by Google‘-Logo in diesem Jahr in den Gemini-Farben gehalten.









Livestream

Das Event beginnt heute Abend um 19:00 Uhr und wird natürlich als Livestream übertragen. Üblicherweise besteht dies aus einer mehrminütigen Selbstbeweihräucherung am Anfang und anschließend der Präsentation der Produkte. Aufgrund des Todes von Susan Wojcicki vor wenigen Tagen rechne ich gleich zu Beginn außerdem mit einer Würdigung oder vielleicht einer Schweigeminute. Kann aber auch sein, dass man das im kühlen Tech-Alltag etwas anders handhabt.

Verkaufspreise und Aktionen

Nach dem Event ist vor dem Verkaufsstart. Noch heute Abend wird Google Vorbestellungen für die Pixel 9-Smartphones und die Pixel Watch 3 annehmen. Ob man auch die Pixel Buds Pro 2 sofort in den Vorverkauf schickt, ist noch nicht bekannt.

—

Wir werden euch natürlich während des Events und in den folgenden Tagen (weil oftmals auch in den Stunden nach dem Event viele kleinere Ankündigungen folgen) auf dem Laufenden halten.

Letzte Aktualisierung am 12.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!