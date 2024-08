Susan Wojcicki ist tot: Langjährige YouTube-CEO und bedeutendste Google-Mitarbeiterin gestorben

Traurige Nachrichten aus dem Google-Universum: Die langjährige YouTube-CEO Susan Wojcicki ist tot. Google-CEO Sundar Pichai hat diese Nachricht publik gemacht und über ihr unglaubliches Leben und ihre Karriere gesprochen, die auch einen sehr großen Einfluss auf die gesamte Google-Geschichte hatte. Ohne Frage gehörte sie zu den bedeutendsten Personen im Unternehmen.



Google-CEO Sundar Pichai hat eine Nachricht im Google-Blog veröffentlicht, die sicherlich schockt: Die langjährige YouTube-CEO Susan Wojcicki ist nach zweijähriger Krebs-Krankheit im Alter von 56 Jahren dieser erlegen. Bereits im Februar 2023 trat sie als YouTube-CEO zurück und verließ das Unternehmen, um sich einem neuen Lebensabschnitt zu widmen. Heute kennen wir die Gründe für das plötzlich Ende ihrer Google-Karriere, bei denen sie schon damals von einer Konzentration auf „Gesundheit“ sprach.

Lest euch bei Interesse den Eintrag im Google-Blog durch, den CEO Sundar Pichai auch mit einigen persönlichen Erinnerungen veröffentlicht hat. Es ist die erste Todesmeldung aus dem Google-Universum überhaupt, die man in solch breiter Runde publik macht, was allein schon ihre Bedeutung zeigte. Im April 2023 wurde sie gar mit einer eigenen Barbie-Puppe für ihr Lebenswerk geehrt. Im nächstfolgenden Absatz noch ein Auszug aus meinem damaligen Blogbeitrag zu ihrem YouTube-Abschied.

Rest in Peace, Susan Wojcicki.









YouTube gehört zu Google, ist strukturell aber ein eigenes Unternehmen und hat dementsprechend auch einen eigenen CEO sowie separat aufgeschlüsselte Geschäftszahlen. Seit 2014 stand Susan Wojcicki an der Spitze der Videoplattform und wird diesen Posten nun an Nachfolger Neal Mohan abgeben. Als Begründung nennt Wojcicki den Fokus auf Familie, Gesundheit und persönliche Projekte. In ihrem Abschiedsbeitrag dankt sie sowohl Sundar Pichai als auch den Google-Gründern Larry Page, Sergey Brin sowie der großen Creator-Community. Sie bleibt dem Unternehmen in beratender Tätigkeit erhalten.

Ich will hier nicht auf den Abschied an sich eingehen, denn ihr könnt das im YouTube-Blog nachlesen, sondern viel mehr auf die außergewöhnliche Position von Susan Wojcicki bei Google in einer kurzen Auflistung:

Google wurde in der Anfangszeit aus Wojcickis Garage betrieben

Sie war Googles erste Marketing-Managerin

Sie „erfand“ die Google-Bildersuche und Googles Marketing-Plattform

Wojcicki war es, die Google zur Übernahme von YouTube drängte

Google-Gründer Sergey Brin war mit Susan Wojcickis Schwester verheiratet

[Google-Blog]