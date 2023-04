YouTube-CEO als Barbie-Figur: Susan Wojcicki wird für ihren großen Einfluss rund um Google geehrt

Erst vor wenigen Wochen hat Susan Wojcicki ihren langjährigen Posten als YouTube-CEO niedergelegt und damit das operative Geschäft des Unternehmens verlassen, für das sie persönlich eine sehr große Bedeutung hat. Jetzt wird sie auf eine recht kuriose Art geehrt, denn Susan Wojcicki wird schon bald als Barbie-Figur erhältlich sein. Und das ist tatsächlich kein Aprilscherz, sondern eine besondere Ehre.



Kürzlich hatte ich hier im Blog über den Rücktritt von Susan Wojcicki und ihre große Bedeutung für Google geschrieben, denn ohne ihre Mithilfe würde es das Unternehmen in dieser Form heute vielleicht nicht geben. Auch für diese Verdienste wird sie jetzt vom Spielzeughersteller Mattel mit einer eigenen Barbie geehrt. In der Reihe „Inspiring Women“ wird sie mit sechs anderen Frauen als Plastikfigur verewigt. Auf folgendem Bild könnt ihr die sieben in diesem Jahr geehrten Frauen sehen.

Übrigens werden auch Wojcickis Schwestern Anne und Janet geehrt, scheint eine sehr erfolgreiche Familie zu sein. Ihre Schwester Anne Wojcicki war einige Jahre mit Google-Gründer Sergey Brin verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Das von ihr gegründete Unternehmen 23andme wurde anfänglich von Google finanziert. Schwester Janet, eine bekannte Epidemiologin hat keine direkte Verbindung zu Google. Und wenn wir schon bei Verbindungen zu Google sind: Mutter Esther arbeitet bei Google als Beraterin für Bildungsfragen.

[Kurier]