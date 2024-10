Mondphasen: Google-Doodle bringt spaßiges Mondspiel auf die Google-Startseite + Wallpaper-Download

Es gibt bekanntlich unterschiedliche Mondphasen und am heutigen 24. Oktober tritt unser Nachbar zum letzten Mal im Oktober in das letzte Viertel der Phase, die sich abnehmender Halbmond nennt. Grund genug für Google, heute ein interaktives Google-Doodle zu schalten, das in diesen Tagen viele Arbeitsstunden kosten dürfte: Das enthaltene Spiel ist kurzweilig und lässt euch die Mondphasen verinnerlichen.



Unser Erdtrabant wird heute zum letzten Mal im Oktober in die Phase des abnehmenden Halbmonds eintreten und anlässlich dessen hat man sich bei Google gedacht, ein Doodle zu den Mondphasen zu schalten. Klickt einmal auf das pulsierende Doodle mit den Mondphasen und dem Google-Schriftzug und schon kann es losgehen. Denn hinter dem Logo steckt heute ein aufwendiges Spiel, das ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Selbst einen Desktop-Wallpaper hat man zum heutigen Tag entworfen – siehe der Link am Ende des Artikels.

Die Spielregeln:

Ihr spielt gegen den Mond als KI-Gegner. Jeder Spieler erhält drei zufällige Karten und beide legen abwechselnd eine dieser drei Karten auf das Spielfeld. Die gelegte Karte wird ersetzt, die anderen beiden bleiben erhalten. Ergibt sich auf dem Spielfeld ein Muster, werden Punkte verteilt: Ein Punkt für ein gleiches Paar nebeneinander. Zwei Punkte für zwei Karten, die gemeinsam einen Vollmond ergeben würden. Und wer einen Zyklus von mindestens drei aufeinanderfolgenden Phasen legt, erhält pro Karte einen Punkt. Ist das Spielfeld voll, wird abgerechnet.

Ich muss sagen, dass das für mich persönlich seit langer Zeit mal wieder eines der Doodle-Spiele ist, das mich für weit über eine halbe Stunde gepackt hat. Viel Spaß beim Spielen 🙂









Googles Doodle-Beschreibung:

Sie werden (halb)glücklich sein über diese neue Doodle-Spielserie! Nehmen Sie an dem himmlischen Kartenspiel teil, bei dem die Spieler die Phasen des Mondzyklus verbinden müssen, um Punkte zu sammeln und gegen den Halbmond im Oktober anzutreten. Wenn Sie geschickt genug sind, den Mond zu besiegen, werden Sie vielleicht belohnt. Wussten Sie, dass der Halbmond wissenschaftlich als Viertelmond bezeichnet wird? Die Leute bezeichnen den Viertelmond beiläufig als Halbmond, weil es so aussieht, als sei der halbe Mond vorhanden, aber tatsächlich nur ein Viertel des Mondes beleuchtet ist. Nach dem ersten Viertelmond tritt der Mond in seine zunehmende Dreiviertelphase ein und wird bis zum nächsten Vollmond immer heller. Und nach dem letzten Viertelmond tritt der Mond in seine abnehmende Dreiviertelphase ein und wird zu einem Neumond dunkler. Um den Mondzyklus im Auge zu behalten, laden Sie hier das Hintergrundbild „Doodle Half Moon Rises“ herunter !

