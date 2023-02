YouTube-CEO Susan Wojcicki tritt zurück: Bedeutende Google-Mitarbeiterin verlässt das Unternehmen

Überraschender Wechsel an der Spitze von Googles Videoplattform YouTube. CEO Susan Wojcicki hat ihren Abschied angekündigt und sich dabei sowohl an die Nutzer als auch die Creator gewandt. Ein Nachfolger ist bereits gefunden, doch niemand ist so eng mit der Geschichte YouTubes und auch Googles verbunden wie Wojcicki, die die Plattform zu dem geformt hat, was sie heute ist.



YouTube gehört zu Google, ist strukturell aber ein eigenes Unternehmen und hat dementsprechend auch einen eigenen CEO sowie separat aufgeschlüsselte Geschäftszahlen. Seit 2014 stand Susan Wojcicki an der Spitze der Videoplattform und wird diesen Posten nun an Nachfolger Neal Mohan abgeben. Als Begründung nennt Wojcicki den Fokus auf Familie, Gesundheit und persönliche Projekte. In ihrem Abschiedsbeitrag dankt sie sowohl Sundar Pichai als auch den Google-Gründern Larry Page, Sergey Brin sowie der großen Creator-Community. Sie bleibt dem Unternehmen in beratender Tätigkeit erhalten.

Ich will hier nicht auf den Abschied an sich eingehen, denn ihr könnt das im YouTube-Blog nachlesen, sondern viel mehr auf die außergewöhnliche Position von Susan Wojcicki bei Google in einer kurzen Auflistung:

Google wurde in der Anfangszeit aus Wojcickis Garage betrieben

Sie war Googles erste Marketing-Managerin

Sie „erfand“ die Google-Bildersuche und Googles Marketing-Plattform

Wojcicki war es, die Google zur Übernahme von YouTube drängte

Google-Gründer Sergey Brin war mit Susan Wojcickis Schwester verheiratet

Gut möglich, dass sich in den nächsten Monaten einiges bei YouTube ändert, denn Wojcicki dürfte im Interesse der Plattform so manche Projekte zurückgehalten haben. Erst kürzlich haben wir euch gezeigt, wie schlecht YouTube monetarisiert ist. Ob das unter dem neuen CEO so bleibt…?

» Beitrag im YouTube-Blog

» Beitrag im YouTube-Blog an Creator

