YouTube Kids: Eine neue Art, YouTube Kids auf Smart TVs zu schauen – Integration in YouTube-App kommt

Googles Videoplattform YouTube hat im Laufe der Zeit einige Ableger etabliert und auch wieder integriert, zu denen unter anderem YouTube Kids gehört, das vielen Eltern wohlbekannt sein dürfte. Jetzt hat man ein wichtiges Update angekündigt, das eine neue Art, YouTube Kids auf dem Smart TV zu nutzen, mitbringen wird: Die Kids-Oberfläche lässt aus der YouTube-App heraus starten.



YouTube Kids ist ein kindgerechter Ableger der Videoplattform YouTube, der über eine völlig veränderte Oberfläche sowie natürlich eine strikt gefilterte Videoauswahl verfügt. Die App richtet sich an Kinder unterschiedlicher Altersklassen und wirkt auf den ersten Blick sehr verspielt. Tatsächlich ist das einfach nur ein stark veränderter Skin für eine gefilterte Videoauflistung sowie ein funktionell stark eingeschränkter YouTube-Player. Viele Eltern dürften es kennen.

Die Lieblingsvideos deiner Kinder bei YouTube Kids können bald auf eine neue Art auf einem großen Bildschirm abgespielt werden. Wenn du die YouTube App auf einem Smart-TV, Streaminggerät oder einer Spielekonsole verwendest, kannst du bald über das YouTube Kids-Profil deines Kindes auf die sicherere und kindgerechte YouTube Kids App zugreifen. Diese Änderung wird in den nächsten Wochen eingeführt.

YouTube Kids lässt sich am Smartphone oder Tablet sowie im Web nutzen, wobei Kinder zwar eigene Profile, aber keinen echten Login haben. Diese werden von den Eltern verwaltet. In Kürze wird es ein Update geben, das den Wechsel zu den Kinderprofilen aus der YouTube Smart TV-App heraus ermöglicht. Durch den Wechsel soll sich die YouTube-App gewissermaßen in die YouTube Kids-App verwandeln. Das dürfte wohl auch in diesem Fall auf eine Integration hinauslaufen.









Das Wechseln von deinem YouTube-Profil zum YouTube Kids-Profil deines Kindes wurde noch einfacher gestaltet. Auf dem Tab „Konten“ kannst du problemlos zwischen deinem Profil und dem Profil deines Kindes hin- und herspringen. Dadurch gelangst du direkt zur YouTube Kids App. Die Einstellungen für Jugendschutz und Inhalte sowie die Einstellungen deines Kindes bleiben erhalten.

In der YouTube App auf Smart-TVs, Streaminggeräten und Spielekonsolen sind auf der Seite „Konten“ die für deine Kinder eingerichteten YouTube Kids-Profile zu sehen. Für Kinder, die dem typischen YouTube Kids-Alter entwachsen sind, kannst du ein YouTube-Konto mit Elternaufsicht einrichten.

In der Ankündigung heißt es, dass man das in den nächsten Wochen ausrollen will. Wer Google kennt der weiß, dass das auch noch einige Monate dauern kann. Dennoch eine interessante Entwicklung, die die Nutzung von YouTube Kids auf dem Smart TV erleichtert.

