Pixel-Aktionen im Google Store: Rabatte auf die Pixel 7-Smartphones, Pixel 6a, Pixel Watch, Buds und mehr

Im deutschen Google Store gibt es seit gestern wieder einige interessante Aktionen rund um das Pixel-Portfolio sowie den Smart Home-Produkten. Wer sich in diesen Tagen für ein Pixel 7, Pixel 7 Pro oder Pixel 6a entscheidet, kann bis zu 110 Euro sparen. Bestellt ihr eines der aktuellen Google-Smartphones, könnt ihr zusätzlich drei Monate Abos bei Google One und YouTube Premium Gratis erhalten.



Im deutschen Google Store gibt es oftmals wechselnde Aktionen und einige Schwerpunkte, wobei man diesmal wieder den Fokus auf die Pixel-Produkte legt. Seit dem gestrigen 15. Februar bis einschließlich 21. Februar (nächste Woche Dienstag) erhaltet ihr Rabatte beim Kauf der Pixel-Produkte von Smartphones über Kopfhörer bis hin zu den Pixel Watches mit LTE oder Wifi. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn ohnehin der Kauf eines Pixel-Produkt für die nächsten Tage geplant war.

Pixel-Käufer können aber nicht nur beim Preis sparen, sondern auch bei den Gratis-Zusätzen. So gibt es zusätzlich zum Smartphone drei Monate YouTube Premium Gratis sowie ebenfalls drei Monate Google One Gratis. Rein rechnerisch sind das weitere 36 Euro Ersparnis, die ihr möglicherweise sowieso ausgegeben hättet. Schaut mal in die folgenden Aktionen herein, die derzeit bei zehn Einträgen stehen und sicherlich in den nächsten Tagen wieder anwachsen.

Pixel-Produkte:

110 Euro Rabatt beim Kauf eines Pixel 6a | 349 Euro statt 459 Euro

| 349 Euro statt 459 Euro 50 Euro Rabatt beim Kauf eines Pixel 7 | 599 Euro statt 649 Euro

| 599 Euro statt 649 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf eines Pixel 7 Pro | 829 Euro statt 899 Euro

| 829 Euro statt 899 Euro 20 Euro Rabatt beim Kauf der Pixel Buds A | 79 Euro statt 99 Euro

| 79 Euro statt 99 Euro 40 Euro Rabatt beim Kauf der Pixel Buds Pro | 179 Euro statt 219 Euro

| 179 Euro statt 219 Euro 60 Euro Rabatt beim Kauf der Pixel Watch LTE | 369 Euro statt 429 Euro

| 369 Euro statt 429 Euro 40 Euro Rabatt beim Kauf der Pixel Watch Wifi | 339 Euro statt 379 Euro

| 339 Euro statt 379 Euro Drei Monate YouTube Premium und Google One Gratis bei Pixel-Kauf | 36 Euro Ersparnis

Letzte Aktualisierung am 13.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Smart Home:

39 Euro Rabatt beim Kauf von drei Nest Protect-Geräten | 348 Euro statt 387 Euro

Pakete:

30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Cam | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und zwei Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 90 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und zwei Nest Cam | 609,96 Euro statt 699,96 Euro

» Alle Aktionen im Google Store

Pixel 7-Schutzhüllen



Letzte Aktualisierung am 13.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Pixel 7 Pro-Schutzhüllen



Letzte Aktualisierung am 13.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!