Pixel Watch: Wie erfolgreich ist Googles Smartwatch? Play Store-Apps vermelden knapp 500.000 aktive Geräte

Google hat im Oktober die erst Pixel Watch auf den Markt gebracht und dürfte sehr wahrscheinlich in diesem Jahr mit einer zweiten Generation nachlegen, über die bisher allerdings noch nichts bekannt ist. Bekannt ist jedoch, dass die erste Pixel Watch sich noch nicht ganz so gut verkauft und vermutlich erst in diesen Tagen die Marke von 500.000 aktiv genutzten Einheiten übersprungen wird. Darauf deuten zumindest halboffizielle aus dem Google Play Store hin. (Update: Möglicherweise doch weniger)



Die Google Pixel Watch ist nicht nur die erste Smartwatch des Unternehmens, sondern soll auch gleichzeitig das Flaggschiff des Wear OS-Neustarts sein. Dieser liegt zwar schon lange Zeit zurück und wurde vor allem durch die erste Samsung Galaxy Watch mit Wear OS angetrieben, aber dennoch wird Google langfristig damit planen, Wear OS vor allem auf einer Pixel Watch stattfinden zu lassen. Doch bis dahin wird es noch ein weiter Weg sein.

Erst vor wenigen Wochen hatte ich darüber berichtet, dass sich die Pixel Watch nicht ganz so gut verkauft und dies an aktuellen Zahlen aus dem Play Store sowie weiteren Eindrücken und Quellen festgemacht. Ihr könnt das in diesem Artikel nachlesen. Mehr oder weniger offizielle Daten gibt es aus dem Google Play Store, denn dort finden sich mindestens zwei Pixel Watch-exklusive Apps. Diese sind nur auf der Pixel Watch verfügbar und können somit von keiner anderen Uhr nach oben getrieben werden. Gleichzeitig sind sie vorinstalliert und somit kann es theoretisch nicht mehr Smartwatches als Downloads geben.

Damals standen alle Apps (auch die Companion-App) im Google Play Store bei „100.000+“ Downloads. In den Play Store-Metriken bedeutet das, dass die Anzahl irgendwo zwischen 100.000 und 500.000 liegt – ein weites Feld. Jetzt hat die erste App die nächste Stufe durchbrochen und kommt auf eine halbe Million Downloads, sodass wir das jetzt recht genau einordnen und die Verkaufszahlen ziemlich genau einordnen können.









Oben seht ihr einen Screenshot der Downloads, wie es sich noch vor drei Wochen gezeigt hat. Seit Mittwoch (8. Februar) hat die Google Pixel Watch App 500.000 Downloads und alle anderen noch 100.000+. Weil diese aber im Verbund agieren, dürften sich auch die Zähler der anderen Apps schon sehr bald erhöhen. Damit wissen wir, dass es aktuell 500.000 aktive Pixel Watch Smartwatches am Markt gibt. Ob das viel oder wenig ist, muss jeder selbst bewerten. Als Vergleichswert kann man heranziehen, dass weltweit etwas mehr als 100 Millionen Smartwatches im Jahr 2022 verkauft wurden. Dabei ist zu beachten, dass die Pixel Watch erst Mitte Oktober auf den Markt kam.

Was man ebenfalls nicht vergessen darf: Google hat in den ersten zwei Wochen jedem Käufer eines Pixel 7 Pro eine Pixel Watch geschenkt – und die Smartphones haben sich, nach allem was bisher bekannt ist, glänzend verkauft. Es ist daher davon auszugehen, dass die echten Verkaufszahlen, ohne die verschenkten Modelle, nochmal deutlich niedriger liegen. Dass sich Google überhaupt nicht zu den Verkaufszahlen geäußert hat, zu den Smartphone-Verkaufszahlen hingegen mehrfach und dabei auch von Rekordzahlen für die ersten Tage sprach, unterstreicht den Eindruck.

UPDATE:

Auch eine Woche später haben die anderen Pixel Watch-Apps noch nicht die Marke von 500.000 Installationen durchbrochen. Vor allem die Pixel Watch Services als vorinstallierte System-App sind ein Gradmesser. Denn die Pixel Watch-App, die die 500.000 Downloads erreicht hat, lässt sich auch ohne Pixel Watch herunterladen. Die App ist dann zwar nicht sinnvoll nutzbar, aber darum geht es nicht. Es ist daher anzunehmen, dass die Anzahl der aktiven Pixel Watches noch knapp unter 500.000 liegt.

