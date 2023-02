Pixel Watch: Das Februar-Update ist da – Google rollt die Smartwatch-Updates jetzt wohl monatlich aus

Gute Nachrichten für alle Nutzer der Pixel Watch: Das gestern Abend gestartete Update für die Pixel-Smartphones umfasst nicht nur die mobilen Geräte, sondern auch die Smartwatch. Zum dritten Mal nacheinander hat Google ein Update für die Pixel Watch veröffentlicht und ausgerollt, sodass wir auch in Zukunft von regelmäßigen Updates ausgehen können – und vielleicht von einem Pixel Feature Drop.



Google hat gestern Abend das Pixel-Update angekündigt und veröffentlicht, das nicht nur auf die Pixel-Smartphones ausgerollt wird, sondern auch das Update für die Pixel Watch umfasst. Alle Besitzer der Smartwatch bekommen dieses in den nächsten Tagen angeboten oder können es durch mehrfaches Tippen auf den Update-Dialog anfordern. Große Freude wird aber vorerst nicht aufkommen, denn das Update umfasst lediglich das jüngste Sicherheitsupdate.

Google Pixel Watch: RWD9.220429.075

The February 2023 software update includes the latest security patches for Pixel Watch users.

Klar, Sicherheit ist auch auf der Smartwatch wichtig, aber aufregend ist das Update nicht. Etwas aufregender ist hingegen die Tatsache, dass es das dritte regelmäßige Update für die Pixel Watch ist, denn sowohl im Dezember als auch im Januar und jetzt im Februar gab es ein Update für die Smartwatch. Das bedeutet, dass es wohl auch in Zukunft so bleiben wird. Gut möglich, dass es im März parallel zu den Smartphones auch ein Pixel Feature Drop gibt, denn es stehen Features in der Warteschlange, die bisher nicht ausgerollt wurden.

[Pixel Watch Community]