ChatGPT, Bard & Bing: Die ChatBots kommen endlich – Google und Microsoft liefern sich einen echten Wettlauf

Die großen Tech-Konzerne beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Künstlichen Intelligenz und setzen diese bereits im großen Stil in ihren Produkten ein, wenn auch eher im Hintergrund. Mit den ChatBots kommt die KI erstmals deutlich sichtbar zu den Nutzern und die beiden KI-Größen Google und Microsoft liefern sich jetzt auf den letzten Metern einen Wettlauf. Ein kurzer Überblick.



Der Chat-Bot ChatGPT ist die erfolgreichste App aller Zeiten (100 Millionen Nutzer innerhalb weniger Wochen) und dürfte deutlich mehr Aufmerksamkeit und Begeisterung erzielen, als es OpenAI, aber auch Google und Microsoft gedacht hätten. Kein Wunder, dass sich nun beide Unternehmen mit den ChatBot-Plänen für ihre Suchmaschinen ein echtes Wettrennen darum liefern, wer zuerst am Markt ist. Zumindest am Anfang gilt wohl, wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Wettlauf zwischen Google und Microsoft

Microsoft und Google haben gute Ausgangspositionen: MS ist groß in OpenAI investiert und hat somit ein Zugriffsrecht. Google hingegen arbeitet seit vielen Jahren an diesen Technologien und hat sie bisher nur nicht zusammengesetzt. Als ChatGPT abhob, verkündete Microsoft sehr schnell die Pläne, die Technologie in Bing integrieren zu wollen – im März oder spätestens April. Eventuell hat der Zeitraum etwas damit zu tun, dass man Googles I/O im Mai zuvorkommen wollte. Also legte Google nach und verkündete ebenfalls einen geplanten ChatBot für die Google-Suche.

Microsoft beschleunigte die Entwicklung. Google reagierte mit einer Einladung zu einem KI-Event für den morgigen Mittwoch. Microsoft reagierte darauf mit einem Geheim-Event, das schon heute Abend stattfinden soll – einen Tag vor Google. Das dürfte Google mitbekommen haben und hat kurzerhand gestern Abend Bard vorgestellt. Nur Minuten später hat Microsoft das für heute geplante Event öffentlich gemacht. Ein echter Wettlauf, den es in der Form schon lange nicht mehr gab. Jetzt geht es darum, wer zuerst tatsächlich in der breiten Masse im Markt ist…

