WearOS: Neues Watch Face bringt Analogdesign mit 24 Stunden & Komplikationen – Hingucker am Handgelenk

Google bietet allen Smartwatch-Nutzern mit dem Betriebssystem WearOS umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung der Oberfläche und hat mit dem noch recht jungen Watch Face Format einen großen Schritt getan. Heute wollen wir euch ein neues Ziffernblatt vorstellen, das auf das neue Format setzt und einige Besonderheiten mit sich bringt. Ein echter Hingucker am Handgelenk für eure Smartwatch.



Wer auf der Suche nach einem neuen Ziffernblatt für die WearOS-Smartwatch ist, wird im Google Play Store eine sehr große Auswahl finden, bei der kaum Wünsche offenbleiben. Allerdings oftmals mit Abstrichen beim Design, der Qualität, der Produktpflege oder einfach dem gewissen Extra, mit dem es aus der Masse hervorsticht. Heute stellen wir euch das brandneue Watch Face Crescendo vor, das, wie vom Entwickler gewohnt, sich wieder positiv abhebt.

Bei Crescendo handelt es sich grundsätzlich um ein analoges Watch Face mit einem Index und drei Zeigern für die Stunde, die Minute und die Sekunde. Aber darauf beschränkt es sich natürlich nicht, denn der Index ist bei diesem Ziffernblatt nicht statisch, sondern hebt sich durch zwei Besonderheiten hervor: Nutzt ihr das 24-Stunden-Format, wird der gesamte Index jeweils um 12:00 Uhr und um 0:00 Uhr getauscht, um die Stunde im gebräuchlichen Format zu zeigen. Das sieht man in der Form auch nicht so oft.

Die zweite Besonderheit ist, dass die aktuelle Stunde hervorgehoben werden kann, sodass ihr trotz Nutzung einer analogen Uhr zumindest ein Stück weit eine digitale Variante für die Stunde habt. Es ist auf den ersten Blick ersichtlich, in welcher Stunde ihr euch gerade befindet. Die Hervorhebung erfolgt nur für volle Stunden, während ihr die Minuten wie üblich über den hervorgehobenen Minutenzeiger ablest. Auch die in der aktuellen Stunde bereits vergangenen Minuten werden farblich in der Skala und in 5 Minuten-Schritten bei den Zahlen des Index hervorgehoben.









Aber natürlich sind wir bei einem modernen Ziffernblatt damit noch nicht am Ende. Denn zusätzlich zur Uhrzeit könnt ihr euch im Zentrum gleich vier anpassbare Komplikationen anzeigen lassen, wobei diese durch die Nutzung des Watch Face Format unterschiedliche Darstellungen haben können. Ihr habt also stets alle wichtigen Informationen auf einen Blick und seid nicht nur bei der Uhrzeit am aktuellen Stand. Zusätzlich gibt es drei verschiedene Stile für das Always-on-Display.

Das Watch Face Format ermöglicht umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, sodass ihr laut Beschreibung aus über 500 Farbkombinationen wählen könnt. Weiterhin habt ihr die Auswahl aus fünf verschiedenen Index-Stilen, fünf Schriftarten, vier Stilen für die Zeiger und die bereits erwähnten AoD-Stile sowie die vier auswählbaren Komplikationen. Für eine solche Dichte an Informationen auf der Smartwatch sind das viele Personalisierungsmöglickeiten, mit denen ihr euch aus Crescendo ein Ziffernblatt nach eigenen Designwünschen basteln könnt.

Schaut euch das Watch Face einmal an und bei Gefallen könnt ihr auch einen Blick auf die weiteren Ziffernblätter von Luka Kilic Watch Faces werfen. Wir haben euch hier im Blog bereits die meisten Ziffernblätter vorgestellt, die sich allesamt durch durchdachte Designs, einzigartige Oberflächen und eine hohe Designqualität auszeichnen. Ich habe mich hier im Blog schon mehrfach als Fan geoutet, vielleicht wollt ihr es auch werden 🙂