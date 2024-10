Pixel Watch: Probleme mit dem Update – Google nimmt WearOS 5-Rollout erst ’später in diesem Jahr‘ wieder auf

Gerade einmal zwei Tage nach dem Start hat Google den WearOS 5-Rollout auf die Pixel Watch gestoppt und somit die Verteilung des neuen Betriebssystem für die erste und zweite Generation unterbrochen. Jetzt hat man sich endlich offiziell zu Wort gemeldet und kündigt die Wiederaufnahme für „später in diesem Jahr“ an. Es dürfte also noch etwas Zeit vergehen, bevor mit einer weiteren Verteilung zu rechnen ist.



Nachdem Google am 24. September den Start von WearOS 5 für die Pixel Watch 1 und 2 verkündet hatte, musste man schon zwei Tage später aufgrund von zahlreichen Problemmeldungen den Rollout auf die Smartwatches stoppen. Es gab Berichte über schwarze Displays nach der Installation, über sinnlose Zeichenfolgen auf dem Display sowie die Notwendigkeit eines Factory Reset.Es stand eigentlich zu hoffen, dass man die Probleme schnell in den Griff bekommt, doch das scheint nicht der Fall zu sein.

Jetzt hat sich Google zum aktuellen Status der „WearOS 5 Expansion“ geäußert und dabei noch einmal das Fehlerbild bestätigt, das vom September-Update ausgelöst wird. Konkreter geht man nicht ins Detail, will das Problem aber auch erst noch genauer untersuchen. Die Untersuchung sowie die Problembehebung werden noch etwas Zeit brauchen, sodass man die weitere Verteilung erst „später in diesem Jahr“ wieder aufnehmen kann. Das klingt nicht danach, dass es schon mit der nächsten Update-Welle im November weitergehen wird.

Solltet ihr von den Problemen betroffen sein, dann hat Google noch zwei Lösungswege beschrieben, die man in separaten Beiträgen verlinkt. Einmal zeigt man einen Lösungsweg für den schwarzen Bildschirm sowie eine Anleitung zum Factory Reset. Beides sollte ohne größere Hürden möglich und die Smartwatch anschließend wieder nutzbar sein.

Alle Nutzer, die das Update bereits erhalten haben und ohne Probleme installieren konnten, was wohl trotz aller Berichte die Mehrheit sein soll, müssen in diesem Zusammenhang keine weiteren Probleme befürchten.

